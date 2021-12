Manchester United intéressé par la signature d’Antonio Rudiger de Chelsea sur un transfert gratuit – Man United News And Transfer News

Manchester United souhaite signer Antonio Rudiger de Chelsea pour un transfert gratuit, mais fait face à une forte concurrence.

Le contrat du joueur de 28 ans expire à la fin de la campagne en cours et malgré son désir de rester, les deux parties sont assez éloignées pour conclure de nouveaux termes.

La situation du contrat de Toni Rüdiger avec Chelsea est toujours au même point, dans l’état actuel des choses. Il est heureux et il adorerait rester à Chelsea mais la proposition de contrat est encore loin de ce qui était attendu. #CFC Le Real Madrid, le PSG et le Bayern manifestent leur intérêt depuis des mois – au cas où il serait joueur autonome. pic.twitter.com/APa5mMVO9x – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 novembre 2021

United fait partie des nombreux clubs qui surveillent la situation avec le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich et Tottenham qui seraient tous intéressés.

Le frère/agent de Rudiger, Sahr Senesie, a récemment rencontré le Real Madrid et est reparti avec un accord informel, mais rien n’a été officialisé.

Le Bayern a également discuté des détails avec Senesie et les premières offres des deux clubs sont censées éclipser ce que Chelsea est prêt à payer.

Rudiger a été crucial depuis que Thomas Tuchel a pris le relais à Stamford Bridge, et l’Allemand a clairement exprimé ses réflexions sur l’avenir de son défenseur central :

« Il a été exceptionnel depuis le premier jour jusqu’à maintenant. J’espère que ça va rester comme ça.

« Tout le monde veut qu’il reste, c’est clair et il le sait mais parfois il y a un retard dans ces choses et il y a évidemment un retard. »

« Cela peut arriver de nos jours, mais cela n’affecte pas sa mentalité, cela n’affecte pas sa qualité, cela n’affecte pas son comportement. »

« Il est pleinement engagé à Chelsea en ce moment et je suis absolument sûr qu’il ressent la confiance, le respect et l’amour du club et des spectateurs. »

S’il doit quitter Chelsea, on pense qu’il préférerait s’éloigner complètement de la Premier League, mais la simple pensée d’un potentiel partenariat entre Rudiger et Raphael Varane suffit à faire saliver les fans de United.