Manchester United intéressé par le transfert en janvier d’Yves Bissouma de Brighton – Man United News And Transfer News

Avec la fermeture brutale de la fenêtre de transfert d’été mardi, les équipes de Premier League sont désormais définies pour au moins les six prochains mois.

Manchester United a décidé de ne pas signer un autre milieu de terrain cet été, au lieu de sécuriser Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo dans ce qui ne peut être décrit que comme une fenêtre réussie.

Mais des rapports ont émergé selon lesquels le club est l’un des nombreux associés à Yves Bissouma de Brighton et pourrait envisager de revoir la situation en janvier.

On me dit qu’il reste un intérêt de longue date pour Yves Bissouma de Brighton de plusieurs clubs dont Man United, Arsenal et Liverpool. Bissouma, à qui il reste 2 ans sur son contrat actuel, est heureux sur la côte sud, mais qui pourrait être revisité en janvier. #BHAFC #ARS #MUFC – Aden-Jay Wood (@AJWood16) 1er septembre 2021

Évalué à environ 40 millions de livres sterling, l’international malien a impressionné depuis son déménagement dans le sud-est de Lille en 2018.

Faisant 99 apparitions au cours des trois prochaines années, le milieu de terrain défensif a accumulé un nombre modeste de contributions aux buts (quatre buts et deux passes décisives).

La saison dernière s’est avérée être une saison exceptionnelle pour le joueur de 25 ans, produisant plus de plaqués et d’interceptions que tout autre joueur (174) et n’ayant raté que deux matchs en raison d’une suspension.

Bissouma a été comparé à N’Golo Kante de Chelsea, surpassant même le vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions dans des mesures clés la saison dernière, y compris les tacles, les interceptions et les dégagements.

United était lié à une pléthore de milieux de terrain cette fenêtre, avec des gens comme Saul Niguez, Ruben Neves et Eduardo Camavinga, qui seraient tous les favoris des Reds d’Ole Gunnar Solskjaer.

Peut-être que leur cible principale était Declan Rice de West Ham, mais après avoir attendu un an pour signer Sancho et finalement payé beaucoup moins que prévu à l’origine, United pourrait suivre une stratégie similaire avec Rice.

Bissouma a rendu hommage à Cristiano Ronaldo sur son Instagram à la suite du transfert de 36 ans de la Juventus, saluant l’histoire comme une “inspiration”.

Si United est toujours dans la course au titre d’ici la fin de l’année, un déménagement hivernal pour Bisouma pourrait faire la différence entre devenir champion et échouer.