Manchester United | La crise de United menace d’emporter Cristiano Ronaldo

01/07/2022

Le à 21:48 CET

Manchester United est devenu un protagoniste ces derniers jours dans les tabloïds anglais. Après la première défaite de l’Allemand Ralf Rangninck sur son banc, le malaise de plusieurs joueurs de l’équipe anglaise s’est fait jour. Les dernières informations publiées indiquent même que Cristiano Ronaldo tient à un au revoir.

D’après les informations, il est surprenant de voir à quel point Mauricio Pochettino est le principal candidat au poste de manager de Manchester United la saison prochaine et il y a une probabilité implicite de 40% que cela se produise, un reflet fidèle de l’instabilité transmise par le banc du «diable rouge».

Tout ce contexte fait que le rôle de Cristiano Ronaldo dans l’équipe est remis en cause pour la première fois cette saison. Tel est le cas, que pour le prochain match de Premier il y a une probabilité de 31% que Cristiano soit exclu du onze, quelque chose qui n’est arrivé que dans deux matchs des 16 que le crack portugais a joué en championnat.

Deuxième meilleur buteur du candidat

Même si Cristiano traverse des moments difficiles à Old Trafford, il a 10 % de chances implicites qu’il soit le meilleur buteur du championnat. Seul Salah le devance dans les pronostics avec une probabilité très élevée.

Cristiano accumule 8 buts en Premier et Salah double, 16. Bien que Diego Jota (10) et Vardy (9) aient plus de buts, il y a plus de confiance que Cristiano accumule plus de buts que les deux.