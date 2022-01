Manchester United : la crise qui n’en finit pas

La spirale du non-sens dans laquelle le Manchester United il n’a pas de fin. Ils ont commencé l’année en perdant à domicile contre lui Wolverhampton, la quatrième défaite en 10 rounds à Old Trafford, et avec Luc shaw se rendre à l’évidence : « On ne leur complique même pas la vie. La vérité est qu’ils étaient bien meilleurs «

Souffrir contre le tout Bruno lage Cela peut être considéré comme normal, en supposant qu’ils soient la deuxième meilleure défense du Premier ministre avec 14 buts encaissés en 19 matchs. Cependant, ils sont également la deuxième pire attaque de la ligue. Lundi, au Theater of Dreams, lorsque United a enregistré son premier tir, Wolverhampton avait déjà 15 ans.

ça fait un mois que L’atterrissage de Rangnick et, de toute la révolution qui était présupposée, Manchester United semble continuer dans la boîte de départ. Comme rapporté ce mercredi par The Mirror, il y a un total de 11 joueurs de l’équipe prêts à quitter l’équipe, déçu du moment où vit le club. Parmi eux, des noms comme Lingard, Van de Beek, Bailly ou Henderson, qu’ils n’ont pas eu d’opportunités avec Rangnick non plus.

La même information cite une source proche de l’équipe très pessimiste sur le moment au club : « Ça n’a pas l’air bien. L’ambiance est très mauvaise et tout indique que des problèmes majeurs vont venir pour United à l’avenir. » Quelque chose auquel ajoute le Daily Mail, assurant que le moral est si bas dans l’équipe que les grandes épées des vestiaires craignent de toucher le fond, et que plus de la moitié du personnel est mécontent.

Problèmes pour atteindre les Champions

« Si je dis que nous sommes convaincus à 100 % que nous allons finir la saison en Ligue des champions, Je ne sais pas si un fan me croirait», a concédé le technicien allemand lors d’une conférence de presse. Pourtant, frapper l’entraîneur seul serait injuste. « Après le coup de sifflet final, les joueurs ont levé les bras en signe de protestation comme si ce n’était pas de leur faute. Puis ils donnent des interviews à la fin du match en parlant du manque d’intensité. Encore une fois. Cela ne peut pas toujours être la faute de l’entraîneur. Ils devraient se regarder », a déclaré ESPN à propos des joueurs de United.

La division sur le terrain était évidente, pas seulement au niveau tactique. De Géa se disputer avec Cristiano Ronaldo, qui n’a pas manqué non plus de critiques. « Même leurs plus grands défenseurs peuvent se demander si, en ce moment, leur présence contribue à la même chose qui reste à l’équipe collectivement », a expliqué ..

Les tribunes ont sifflé le changement de Bois vert, et n’a pas célébré la substitution de Bruno Fernandes. Cavani, Martial et Lingard demandé de partir, mais le club ne les laisse pas pour le moment lorsqu’un autre attaquant comme Rashford a de la place pour être juste un choc. Pendant ce temps, ils regardent le banc et il n’y a aucune option qui améliore une paire de pivots formés par Matic et McTominay. Un déséquilibre insensé qui dessine une dure réalité : les années passent et, chez United, rien ne change.