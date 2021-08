Manchester United laissera Amad Diallo partir en prêt – Man United News And Transfer News

in

L’ailier de Manchester United, Amad Diallo, sera probablement autorisé à partir en prêt pendant cette fenêtre de transfert.

Le joueur de 19 ans a montré des éclairs de brillance dans ses brèves apparitions pour United jusqu’à présent, après avoir initialement rejoint le club en janvier 2021 pour des frais qui pourraient atteindre 37 millions de livres sterling d’Atalanta.

Depuis lors, il a fait huit apparitions en équipe première, toutes sauf deux depuis le banc et a enregistré un but et une passe décisive.

Mais avec l’arrivée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, les perspectives de l’équipe première d’Amad sur le côté droit peuvent être limitées et le club ne veut pas retarder sa croissance de cette manière.

Le Manchester Evening News a d’abord rapporté l’histoire, qui a déjà divisé des sections de la base de fans, car beaucoup pensent que l’international ivoirien pourrait jouer un rôle cette saison.

Apprendre de Marcus Rashford, Anthony Martial et Sancho susmentionné pourrait être extrêmement bénéfique pour le jeune, tout en acquérant une expérience cruciale en première équipe et en faisant face à la pression de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde.

Cependant, avec seulement 13 matchs à son actif, il est vital qu’il commence à accumuler quelques minutes et si le football régulier en première équipe dans une ligue compétitive peut être gagné ailleurs, un prêt doit être perçu de manière positive par les fidèles de United.

Amad a choisi de représenter la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques de Tokyo plutôt que de rejoindre United pour la pré-saison, une décision qui n’a pas aidé ses chances de se frayer un chemin dans les plans de la première équipe du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Malgré cela, il a connu un tournoi largement positif avec Les Elephants, jouant dans les quatre matchs alors qu’ils atteignaient les quarts de finale avant de perdre contre l’Espagne en prolongation.

Solskjaer a parlé de ses plans pour les jeunes membres de son équipe au début de la pré-saison, en déclarant :

« Ils vont [the youngsters] goûter au football. Puis des ronds-points début août, certains partiront en prêt.

“Nous en avons déjà aligné quelques-uns et certains d’entre eux sont encore en discussion entre nous et les joueurs pour savoir quel est le meilleur endroit où aller.”

Des années d’expérience devraient laisser Amad dans une bien meilleure position pour se battre pour une place en première équipe cette fois-ci l’été prochain, s’ajoutant à une unité d’attaque déjà effrayante.