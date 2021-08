Manchester United a lancé sa campagne de Premier League avec style avec une victoire 5-1 contre Leeds United à Old Trafford.

C’était le début parfait pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer qui s’est inspirée des performances de Bruno Fernandes qui a réussi un triplé et de Paul Pogba qui a aidé dans quatre des cinq buts.

Dans l’ensemble, ce fut la journée parfaite pour les fans de retour de Manchester United et a signalé leur intention alors qu’ils cherchent à se battre pour le titre de Premier League.

Manchester United lance la saison avec style

Bruno Fernandes sera la clé du succès de Manchester United

La forme de Bruno Fernandes sera la clé pour savoir si Manchester United peut remporter le titre de Premier League. L’international portugais ne pouvait pas mieux commencer avec un beau triplé lors de la première journée.

Il a incroyablement bien pris les trois buts, y compris une finition frappante pour couronner son triplé. Fernandes avait l’air bien en pré-saison malgré une campagne d’Euros décevante avec le Portugal.

Manchester United s’est fortement appuyé sur Fernandes pour sa créativité et son inspiration à l’avenir. Cependant, avec Jadon Sancho, qui est entré dans les 20 dernières minutes, le milieu de terrain portugais n’aura pas à porter tout le fardeau de cette campagne.

Obtenir son premier tour du chapeau pour Manchester United donnera à Fernandes un énorme regain de confiance et Ole Gunnar Solskjaer espère que ce n’est que le début d’une autre saison productive pour le joueur de 26 ans.

Paul Pogba injouable pour Manchester United

Paul Pogba n’a pas encore engagé son avenir à long terme avec Manchester United. Le contrat du vainqueur de la Coupe du monde française expire l’été prochain. Bien qu’il soit lié au Paris Saint-Germain, aucune décision n’a été prise.

La partie française ayant récemment signé Lionel Messi, il semble peu probable que Pogba quitte Old Trafford cet été.

Le Français a montré pourquoi Manchester United souhaitait désespérément qu’il engage son avenir à long terme dans le club. Il était tout simplement injouable contre Leeds. Il a de nouveau montré sa gamme de passes, qui a abouti à quatre passes décisives et une passe sublime pour Mason Greenwood pour donner l’avantage à Manchester United en seconde période.

Quand il est dans ce genre de forme, il est le meilleur milieu de terrain non seulement de la Premier League mais du monde. C’est pourquoi il peut être si frustrant quand il ne joue pas comme cette semaine et semaine après semaine. S’il peut conserver cette forme et faire preuve de plus de cohérence, Manchester United sera une menace majeure pour les grands honneurs cette saison.

Masterclass tactique de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer reçoit beaucoup de bâton des experts et de certains fans qui considèrent le Norvégien comme tactiquement incompétent. Cependant, c’était un changement tactique subtil qui a causé toutes sortes de problèmes à Leeds.

En seconde période, il a changé de formation pour un diamant au milieu de terrain. Cela a permis à Paul Pogba et Bruno Fernandes d’avoir plus d’espace pour avancer et se créer des occasions. Ce changement de tactique a semblé embobiner Leeds et leur manager Marcelo Bielsa, car ils n’avaient aucune réponse.

Les deux meilleurs tacticiens de la Premier League sont Pep Guardiola et Marcelo Bielsa. En Premier League, Solskjaer a désormais un record de victoires contre les deux. Il a gagné trois fois en cinq rencontres avec Guardiola et deux en trois contre Bielsa. Peut-être que ce récit selon lequel Solskjaer n’est pas tactiquement astucieux commencera à diminuer.

Un autre Old Trafford battant pour Leeds United

Leeds n’a plus gagné à Old Trafford en championnat depuis 1981 et ce fut un autre jour à oublier pour eux à Manchester. La saison dernière, ils ont été battus 6-2 et maintenant ils enchaînent avec une défaite 5-1.

Leeds a bien joué en première mi-temps et ressemblait à une menace pour l’avenir. Ils ont également bien commencé la seconde mi-temps et ont été récompensés par un candidat au but du mois de Luke Ayling. Cependant, Manchester United a accéléré le rythme et les a époustouflés avec trois buts en huit minutes.

Ce fut un début de saison décevant pour l’équipe de Bielsa. Après avoir terminé neuvième la saison dernière, on s’attend à ce que Leeds fasse encore mieux cette fois-ci.

Ils ont eu leur juste part de grosses défaites la saison dernière et ont bien rebondi. Bielsa ne paniquera pas et ne changera pas son style de jeu et avec la qualité dont ils disposent, ils devraient à nouveau viser un top dix.

L’arrivée de Varane donne le coup d’envoi à l’atmosphère de carnaval

L’atmosphère à Old Trafford était déjà électrique avant le match, mais est montée d’un cran lorsque leur dernière arrivée estivale a été présentée à la foule. Le défenseur français Raphael Varane, vainqueur de la Coupe du monde, a été présenté sous les applaudissements enthousiastes des supporters locaux.

Varane pourrait être la dernière pièce du puzzle pour la défense de United. Il semble être le partenaire idéal d’Harry Maguire en défense centrale. Non seulement il apportera ses qualités défensives mais aussi son expérience.

Varane est un gagnant éprouvé. Il a disputé 14 finales de coupes majeures et a remporté les 14. Avec Manchester United ayant perdu quatre demi-finales et une finale sous Solskjaer, avoir quelqu’un comme Varane qui sait ce qu’il faut pour remporter des trophées majeurs est exactement ce dont ils ont besoin.

