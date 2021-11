Manchester United lié au milieu de terrain du RB Leipzig Amadou Haidara en tant que première signature sous Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Avec l’arrivée imminente de Ralf Rangnick, les fans de Manchester United sont enthousiasmés par la façon dont l’Allemand va révolutionner le club de football.

Au cours des dernières années, le club a pris un certain nombre de mauvaises décisions en dehors du terrain qui les ont paralysés sur le terrain, ce qui signifie qu’ils sont plus éloignés que jamais des meilleures équipes anglaises.

Les signatures de superstars ont été priorisées sans trop réfléchir à comment et où elles fonctionneront dans le système actuel.

Alors que nous avons vu un léger changement par rapport à cette politique sous Ole Gunnar Solskjaer, la signature de Cristiano Ronaldo, aussi grand soit-il, a semblé bouleverser l’équilibre et était clairement une décision basée sur la valeur commerciale.

Dans cet esprit, les fans de United seront ravis d’entendre les premiers joueurs liés au club depuis l’arrivée de Rangnick, l’ancien manager du RB Leipzig étant connu pour ses signatures judicieuses.

Amadou Haidara est un milieu de terrain que Rangnick connaît bien, l’ayant signé pendant son séjour avec le groupe Red Bull, et pourrait être exactement ce dont United a besoin.

L’international malien a fait ses armes en Bundesliga autrichienne avec le RB Salzbourg, avant de rejoindre le club frère du RB Leipzig et d’impressionner dans l’élite allemande.

Il a disputé 100 matches avec Leipzig, marquant 16 buts (10 buts et six passes décisives) tout en jouant souvent un rôle défensif au milieu de terrain.

Il peut également jouer davantage en tant que joueur box-to-box et possède de très bonnes passes progressives et un tir créant des nombres d’action par 90.

Par exemple, sa dernière saison complète à Salzbourg l’a vu marquer huit buts et fournir 10 passes décisives supplémentaires alors que l’équipe autrichienne atteignait les demi-finales de la Ligue Europa.

En plus de cela, il serait également disponible pour environ 33 millions de livres sterling en raison d’une clause de libération dans son contrat actuel, d’autant plus encourageant que Declan Rice coûterait probablement trois fois plus cher.

Ce sera agréable de voir United lié à des signatures plus intelligentes sous Rangnick et Haidara pourrait être le premier de nombreux transferts intelligents par le club.