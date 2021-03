Manchester United, Liverpool et Arsenal pourraient tous porter des kits de retour en Premier League la saison prochaine en raison de la fuite des dessins

C’est à nouveau cette période de l’année où les kits de la saison prochaine commencent lentement à fuir, même si la campagne actuelle est toujours en plein essor.

Et il semble que la campagne de Premier League 2021/22 soit un peu un retour à la glorieuse ère des maillots de football des années 1990.

.

Le kit « fuité » de Man United semble être inspiré par leurs conceptions du début des années 90

C’est maintenant un événement annuel alors que les supporters recherchent les mises à jour et les fuites des clubs et des fabricants de kits alors que la saison en cours tire à sa fin, pour voir ce que leurs joueurs vont devenir l’année prochaine … et ce qu’ils achèteront probablement dans quelques-uns des mois.

Plusieurs ont déjà été divulgués en ligne, avec des confirmations officielles qui ne seront probablement que dans quelques semaines, alors que les clubs planifient leur dévoilement.

Et il semble y avoir un thème qui traverse plusieurs des conceptions qui ont fait leur chemin en ligne ces derniers jours.

Certains empruntent la voie nostalgique, avec des clins d’œil aux kits classiques qui évoquent beaucoup de souvenirs pour les fans.

Le premier, et de loin le plus populaire auprès des supporters jusqu’à présent, est celui de Manchester United, qui présente un graphique en zig-zag bleu et blanc qui rappelle des jours plus clairs à Old Trafford.

À quoi pourrait ressembler le kit extérieur de Man United la saison prochaine

Allsport – .

Le nouveau kit de United est inspiré de leur design des années 90, mis ici par Ryan Giggs

Leur tenue à l’extérieur de style zèbre pour cette saison a divisé l’opinion des fans, mais adidas l’a brisé dans le parc avec son design pour 2021/22.

Il a été inspiré par les kits extérieurs entre 1991 et 1993 et ​​présente le nouveau sponsor Team Viewer, qui remplace Chevrolet après sept ans.

Mais United n’est pas le seul club de Premier League à s’être inspiré du passé, Arsenal ramenant non seulement une couleur très appréciée, mais aussi une icône de l’histoire du club.

Après le succès de leur « chemise banane meurtrie », Footy Headlines a publié des photos d’un autre maillot jaune adidas que les Gunners devraient porter la saison prochaine.

.

Le nouveau kit d’Arsenal rappelle des conceptions similaires dans les années 1970 et 80

Mais celui-ci comporte un canon au lieu du blason traditionnel du club et s’inspire de kits similaires des années 1970 et 80 qui utilisaient également des conceptions similaires.

La chemise est principalement jaune avec des logos et des garnitures bleu marine et sera apparemment disponible à partir de juillet.

Selon la rumeur, Liverpool passera également au rétro avec son maillot à l’extérieur la saison prochaine, avec un design inspiré du populaire maillot « écru » porté en 1996/97.

.

Les fans de Liverpool se souviendront de ce kit extérieur de la saison 1996/97

MISE À JOUR: d’après ce que j’ai compris, le short sera noir et fossile (écru) pour le kit extérieur 21/22. chemise: fossile / cramoisi brillant / sarcelle atomique dk

short: noir / fossile

des chaussettes: ? pic.twitter.com/7Ic5gys1I0 – fumlerRawk (@FumlerRawk) 17 novembre 2020

Les fans se souviendront des goûts de Robbie Fowler, Steve McManaman et Patrick Berger portant la chemise classique.

Il n’y a pas encore eu de conceptions divulguées, mais de fortes indications que Nike s’inspirera des maillots rétro.

Ce dont nous pouvons être sûrs, cependant, c’est que ce ne sera pas aussi baggy que la version des années 1990.