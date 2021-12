Manchester United, Liverpool et Chelsea sont en tête de liste des sorties de haut niveau de la phase de groupes de la Ligue des champions alors que l’Atletico Madrid, l’AC Milan et Barcelone se battent pour éviter de se retirer de la compétition

Tout le monde aime la phase de groupes de la Ligue des champions, car elle offre toujours du drame jusqu’au tout dernier moment.

Cette année ne devrait pas être différente avec plusieurs équipes de haut niveau qui se battent toujours pour s’assurer une place dans les 16 derniers de la compétition avec un seul match restant.

Il y a eu de mauvaises performances en phase de groupes de la Ligue des champions au fil des ans

Alors que Liverpool est déjà sorti du groupe B, l’AC Milan et l’Atletico Madrid font partie des équipes qui se battent pour la deuxième place de ce groupe, ce qui signifie qu’au moins l’une d’entre elles sera exclue de la compétition.

Le Borussia Dortmund d’Erling Haaland semble déjà susceptible d’être éliminé dans le groupe C, tandis que les géants espagnols de Barcelone ont encore du travail à faire dans le groupe E s’ils veulent éviter d’être une énorme victime de la concurrence.

Ce n’est pas la première année que plusieurs des plus grands noms européens pourraient se diriger vers la porte de sortie, alors jetons un coup d’œil aux plus grandes sorties de choc de la Ligue des champions en phase de groupes.

Manchester United, 2020-21

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a fini par se diriger vers la Ligue Europa malgré un début de groupe positif.

Des victoires consécutives contre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig lors de leurs deux premiers matchs les ont parfaitement mis en place, avant qu’une victoire sur Istanbul Basaksehir lors de la quatrième journée ne les place à une distance de qualification touchante.

Malheureusement, ils n’ont pas pu terminer le travail car la défaite contre le PSG et Leipzig lors de leurs deux derniers matches signifiait qu’ils étaient devancés pour une place dans les 16 derniers.

Man United de Solskjaer n’a pas fait assez pour atteindre les 16 derniers en 2020-21 Ajax 2019-20

Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions l’année précédente, les espoirs étaient grands que l’équipe néerlandaise serait en mesure de tenter une nouvelle fois cette fois-ci.

Alors que leur campagne en phase de groupes était loin d’être un désastre, ce n’était tout simplement pas suffisant pour progresser.

L’Ajax a terminé avec 10 points – un décompte qui est généralement suffisant pour atteindre les 16 derniers – mais avec Lille gagnant un seul point, cela signifiait que le décompte de 11 de Valence et Chelsea était suffisant pour les envoyer et envoyer l’équipe d’Erik ten Haag en Ligue Europa .

Atlético Madrid 2017-18

L’équipe de Diego Simeone avait atteint la demi-finale l’année précédente et espérait se battre à nouveau pour le trophée.

Mais un manque d’avance en phase de groupes leur a coûté quatre matchs nuls en six matchs et cinq buts à leur actif ne suffisaient pas.

En conséquence, ils ont terminé à la troisième place et ont donné à Roma et Chelsea la chance de se qualifier pour les 16 derniers.

Simeone était mécontent de la performance de son équipe Manchester United 2015-16

Après un an en dehors de la compétition européenne, l’équipe de Louis van Gaal est revenue en Ligue des champions mais a trouvé les choses difficiles.

Dans un groupe où United aurait dû dominer, ils n’ont pu gagner que deux fois après avoir été tirés au sort avec Wolfsburg, PSV Eindhoven et CSKA Moscou les laissant à la troisième place.

Ce fut une grosse déception et d’autant plus qu’ils ont été éliminés de la Ligue Europa en huitièmes de finale par leurs rivaux de Liverpool.

Liverpool 2014-15

Les Reds volaient haut après avoir été à deux doigts de remporter la Premier League sous Brendan Rodgers la saison précédente.

Malheureusement pour eux, la campagne de Ligue des champions qui en a résulté ne s’est pas déroulée comme prévu, car ils n’ont gagné qu’une seule fois dans un groupe composé du Real Madrid, Bâle et Ludogorets.

Ce fut une saison amèrement décevante au cours de laquelle l’absence de Luis Suarez qui avait été vendu à l’été 2014 s’est certainement fait sentir.

Mario Balotelli faisait partie de l’équipe de Brendan Rodgers qui a échoué en 14-15 Juventus 2013-14

La Juve était la vraie affaire sous Antonio Conte et la saison 2013/14 était une campagne où ils devaient très bien faire en Europe.

Cependant, deux défaites, trois nuls et une seule victoire lors de la cinquième journée contre Copenhague n’ont pas suffi pour terminer devant le Real et Galatasaray.

Ils ont atteint la demi-finale de la Ligue Europa mais ont été éliminés par Benfica.

Man City 2012-13

City montait haut après avoir remporté la Premier League grâce à la frappe mémorable de Sergio Aguero contre QPR.

Cependant, la deuxième saison de Roberto Mancini en Ligue des champions avec City a été très courte.

Dans un groupe difficile avec Dortmund, le Real Madrid et l’Ajax, l’équipe de Premier League a terminé avec seulement trois points à son actif et a terminé en bas de la phase de groupes.

La ville de Roberto Mancini avait de grands espoirs après avoir remporté son premier titre de Premier League Chelsea 2012-13

Les Bleus sont entrés dans cette campagne en tant que champions en titre après que Roberto Di Matteo a remporté le trophée lors de son mandat de gardien en tant que patron.

Pourraient-ils le refaire ? Pas assez.

Malgré 10 points, les défaites contre la Juventus et le Shaktar Donetsk se sont avérées coûteuses car ils ont terminé à la troisième place de leur groupe.

Manchester United 2011-12

C’était l’avant-dernière saison de Sir Alex Ferguson à la tête de Man United et après avoir remporté le championnat et atteint le dernier carré de la Ligue des champions l’année précédente, les attentes étaient élevées.

United n’a perdu qu’une seule fois lors de la sixième journée, mais cette défaite contre Bâle a suffi à les éliminer de la compétition.

La saison ne s’est pas beaucoup améliorée à partir de là non plus, car ils n’ont atteint que les 16 derniers de la Ligue Europa et ont terminé deuxièmes derrière leurs rivaux Man City en Premier League le dernier jour de la saison.

