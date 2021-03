Manchester United, Liverpool et Tottenham seraient impliqués dans une bataille à trois contre le capitaine du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, cet été.

Le milieu de terrain de 27 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga, et même de toute l’Europe, au cours des dernières saisons.

Marcel Sabitzer a joué 219 fois pour Leipzig depuis qu’il a rejoint l’équipe allemande en 2014

Leipzig est confronté à un choix difficile quant à son avenir à la fin de la saison, son contrat expirant à l’été 2022.

La publication allemande Bild affirme que le club de Bundesliga hésite à le perdre pour rien.

Le trio de Premier League susmentionné serait tous intéressé à le signer s’il devenait disponible.

On pense qu’ils résistent pour un montant d’environ 36 millions de livres sterling, malgré la courte durée de son contrat.

Sabitzer pourrait remplacer Gini Wijnaldum de Liverpool

S’adressant à Bild plus tôt ce mois-ci, le capitaine du RB Leipzig a déclaré à propos de son avenir: «Il est devenu populaire d’interroger les joueurs sur leur avenir dès qu’ils entrent dans les 18 derniers mois de leur contrat.

«Mais cela ne veut pas dire que tout doit être décidé à ce moment-là.

«Les membres de mon entourage savent à quoi je pense. Mais je ne suis pas stressé à ce sujet. Je me sens bien à Leipzig et au club, en plus nous avons du succès.