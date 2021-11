Manchester United, Man City, Chelsea, Tottenham et Cardiff ont des licences permanentes sûres approuvées car « le moment est venu pour le procès »

Quatre clubs de Premier League et une équipe de championnat seront impliqués dans une piste de sécurité dans le football anglais, qui débutera à partir du 1er janvier de l’année prochaine, a-t-il été confirmé.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Cardiff ont annoncé leurs candidatures retenues pour la conduite de sentiers sûrs.

Les fans de Chelsea sont actuellement assis dans leur zone de sécurité

Il met fin à l’interdiction des supporters debout dans les stades qui a légiféré pendant plus de 25 ans dans les deux premiers niveaux du football anglais.

Le ministre des Sports Nigel Huddleston a déclaré : « Je suis ravi d’approuver ces cinq clubs en tant qu’utilisateurs précoces des zones de stationnement sécurisées sous licence pour la seconde moitié de la saison.

«Le moment est maintenant venu de tester correctement la sécurité en Premier League et en championnat EFL avant une décision sur un déploiement généralisé.

« La sécurité est absolument primordiale et la SGSA [Sports Grounds Safety Authority] travaille main dans la main avec les clubs à ce sujet.

« Les fans méritent différentes options sur la façon dont ils peuvent profiter d’un match en direct et je surveillerai la progression de ces essais avec intérêt. »

Nous pouvons confirmer que la Sports Ground Safety Authority a approuvé notre demande d’essais de sécurité à Old Trafford en 2022.#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 8 novembre 2021

🏟 Nous sommes ravis d’annoncer que notre stade a reçu l’approbation pour la sécurité sous licence dans les zones assises à partir du 1er janvier 2022. En savoir plus sur l’annonce d’aujourd’hui. ⤵️ – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 novembre 2021

La société indépendante CFE Research surveillera les découvertes des sentiers pour aider le gouvernement à prendre une décision quant à l’introduction d’un système de sécurité avant la saison prochaine.

Le gouvernement a soutenu l’idée de zones debout dans le manifeste des élections générales de 2019, et cette décision bénéficie du soutien de tous les partis.

Cependant, le chef de la police Mark Roberts de la police du Cheshire, qui est le chef de file de la police du football au Royaume-Uni, a considéré la situation de réintroduction des zones debout comme une « fuite à toute vitesse ».

« Mon souci est que vous obteniez une surmigration dans la région car elle est attrayante pour certains supporters et c’est plus facile lorsqu’ils sont debout », a-t-il déclaré au Times.

« Vous allez potentiellement avoir des problèmes de surpopulation. Vous obtiendrez potentiellement une foule plus dominée par les hommes, moins d’enfants et de personnes âgées. Cela va conduire à un comportement plus exclusif en termes de langage et de comportement. »

Jon Darch, le militant pour la sécurité, a souligné que la « paperasserie » autour de la politique de tous les sièges exigeant un siège déverrouillé présente un risque pour la sécurité que les supporters peuvent rencontrer.

La situation de l’Angleterre est complètement différente en Europe ou en Écosse, où les sièges sont basculés et solidement verrouillés pour laisser chaque rangée sans obstruction.

Tottenham fait partie des cinq clubs qui participeront aux sentiers sûrs

« En raison de la bureaucratie de Westminster, les conditions pour les fans debout seront indûment à l’étroit et l’accès en cas d’urgence pour les ambulanciers sera entravé », a-t-il écrit.

«C’est extrêmement décevant et si la Premier League doit être un phare des meilleures pratiques en matière de sécurité dans les stades, elle nécessite une attention urgente.

« La paperasserie n’empêche pas seulement les clubs de fournir autant d’espace que leurs homologues européens ou écossais, elle introduit également un tout nouveau danger de sécurité dans les zones debout : la présence obligatoire d’un siège qui ne peut pas être verrouillé en position verticale, hors de danger. façon – un siège sur lequel on peut se tenir et tomber.

« Il est clairement dingue que pour un type de terrasses conventionnelles, les directives de sécurité exigent que toutes les structures soient » non escaladables « , tandis que pour un autre type, considéré comme « sûr », les directives doivent dire, en raison de cela bureaucratie, que les sièges doivent être accessibles.

«Et ils, bien sûr, peuvent être escaladés. En fait, ils peuvent même être utilisés comme marches pour monter sur les rails eux-mêmes, comme c’est déjà le cas.

« Et ce n’est clairement pas sûr. Personnellement, je pense que s’ils n’avaient pas eu une main attachée dans le dos par la paperasserie de la politique des places assises de Westminster, les auteurs du Guide de la sécurité sur les terrains de sport auraient rédigé les directives différemment. »

Stade de la ville de Cardiff

Le porte-parole de la SGSA a déclaré à propos des commentaires de Darch : « L’introduction de la position debout sous licence est un changement historique qui améliorera la sécurité des fans dont le choix est de rester debout lorsqu’ils regardent le match.

« Cependant, nous savons que de nombreux fans souhaiteront toujours utiliser leurs sièges avant le début du match, à la mi-temps et pendant les accalmies du match.

«La mise à disposition d’un siège est une exigence pour les compétitions de l’UEFA et de la FIFA et sera également vitale pour ceux qui apprécient l’atmosphère dans les zones debout mais ne peuvent pas rester debout pendant la durée d’un match. Nous commandons une évaluation indépendante pour nous assurer que nous tirons les leçons des premiers clubs à offrir des zones debout sous licence avant que le gouvernement ne décide des prochaines étapes. »