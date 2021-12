Manchester United mène la course pour le prodige Florian Wirtz, qui a de meilleures statistiques que Jude Bellingham cette saison, alors que Ralf Rangnick vise trois autres starlettes allemandes à amener en Premier League

Ralf Rangnick cherche à attaquer la Bundesliga pour Manchester United, y compris un mouvement pour Florian Wirtz, évalué à 60 millions de livres sterling.

Le manager Rangnick devrait être en charge jusqu’à la fin de la saison, cependant, cela n’a pas empêché le club de Premier League d’être lié à des signatures qui les serviraient à long terme.

.

Wirtz a ébloui le Bayer Leverkusen cette saison et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles son équipe siège actuellement en Ligue des champions

Le Sun rapporte que l’adolescent du Bayer Leverkusen Wirtz – décrit comme le meilleur jeune milieu de terrain allemand depuis des décennies par l’ex-star de Liverpool Didi Hamann – est la cible n°1 de Rangnick.

La saison a été productive jusqu’à présent pour Wirtz, qui compte 13 buts (cinq buts et huit passes décisives) en Bundesliga – plus que n’importe quel joueur de moins de 21 ans dans les « Big Five » ligues européennes.

La plupart des engagements de but quand ils ont moins de 21 ans en 2021/22

*En Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1

Florian Wirtz (13) – 5 buts, 8 passes décisives

Hugo Ekitike (10) – 8 buts, 2 passes décisives

Bukayo Saka (7) – 3 buts, 4 passes décisives

Jamal Musiala (7) – 3 buts, 4 passes décisives

Jude Bellingham (7) – 2 buts, 5 passes décisives

Le joueur de 18 ans a été lié à d’autres grands clubs européens, mais le joueur a suggéré qu’il aimerait poursuivre son développement dans l’élite allemande.

Wirtz a fait ses débuts trois semaines seulement après son 17e anniversaire et est devenu le plus jeune international des moins de 21 ans de son pays au même âge. Il a depuis été appelé dans l’équipe senior d’Allemagne.

.

Wirtz a plus de buts en championnat ce trimestre que Jude Bellingham et Bukayo Saka

Et il devrait coûter à Man United un joli centime avec son contrat avec Leverkusen jusqu’en juin 2026, ce qui rend un accord d’été plus probable qu’un contrat de janvier, mais Rangnick espère pouvoir persuader le joueur de venir.

Man United avait déjà mené une opération de dépistage en janvier, qui se serait intensifiée depuis l’arrivée de Rangnick. Il passera à un poste de consultant à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il aura son mot à dire sur les recrutements.

Une source du club a déclaré au journal : « Le nouveau manager connaît pratiquement tout le monde dans le football allemand et il y a une énorme excitation dans les coulisses quant à ce que cela pourrait signifier pour United dans les prochaines années.

« L’Allemagne est un vivier de talents et il a déjà signalé une poignée de noms. Tout le monde espère que Rangnick pourra aider United à prendre le dessus sur certains de nos rivaux. »

GETTY

Rangnick n’est en charge que depuis moins d’un mois mais planifie déjà l’avenir à long terme du club

Rangnick serait également après Luca Netz, Eric Martel et Armel Bella-Kotchap.

Netz, un arrière gauche du Borussia Mönchengladbach âgé de 18 ans, était auparavant au Hertha Berlin.

Pendant ce temps, Martel, 19 ans, est prêté à Austria Vienne par le RB Leipzig. C’est un milieu défensif qui peut aussi jouer au poste d’arrière central.

Et Bella-Kotchap, 20 ans, née en France, a joué un grand rôle dans la promotion de Bochum en Bundesliga la saison dernière.

.

Rangnick a précédemment parlé de ses doutes sur Luke Shaw et Netz seraient une concurrence pour la star anglaise

.

Martel a joué pour l’Allemagne au niveau U19 et U21

.

Bella-Kotchap a joué pour l’Allemagne au niveau des jeunes mais est éligible pour la France

