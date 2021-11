Manchester United n’a fait aucune approche pour Antonio Conte lié à Tottenham Hotspur – Man United News And Transfer News

La victoire de Manchester United sur les Spurs dans la bataille des clubs en crise semble avoir allumé le fusible qui a conduit les Londoniens à se séparer de Nuno Espirito Santo.

Cependant, la nature de la victoire a atténué la pression sur son collègue manager Ole Gunnar Solskjaer, le bruit autour de ses luttes contre United étant réduit d’un cran.

United avait passé une grande partie de la semaine précédente à être largement lié par diverses sources avec le super entraîneur au chômage Antonio Conte.

C’est une petite ironie bizarre alors que l’Italien semble maintenant destiné à être parachuté dans une mission de sauvetage à White Hart Lane et non à Old Trafford.

L’Athletic a révélé les inquiétudes du conseil d’administration qui ont conduit les Red Devils à renoncer aux services de l’ancien entraîneur de Chelsea – malgré une énorme pression externe pour faire un pas.

Il est rapporté que « Conte a déclaré à ses associés qu’il n’y avait eu aucun contact avec United – aucun travail préparatoire n’a été fait malgré le règne de Solskjaer glissant en territoire désespéré. »

Le plus préoccupant est peut-être la conviction que Conte était considéré comme « … trop conflictuel pour la structure d’assentiment de l’entreprise qui imprègne le club ».

On prétend que le mandat tumultueux de Jose Mourinho à Old Trafford a jeté une longue ombre, la hiérarchie des Reds souhaitant éviter de nommer un personnage tout aussi combustible.

On pense que l’histoire bien documentée de Conte de se brouiller avec des supérieurs l’a marqué comme étant coupé du même tissu souillé que Mourinho.

Malgré leur réticence à emprunter un chemin similaire avec l’Italien, il est reconnu qu’un mauvais résultat contre les Spurs aurait pu rendre le bouton de panique trop tentant à éviter.

Il est dit: «Si Solskjaer n’avait pas réussi à arrêter la forme de United, alors… la clameur (pour Conte) aurait grandi.

« Quelles que soient les préoccupations… face à une équipe perdante et à des joueurs agités, le faire venir aurait eu du sens pour le football et aurait été une vente facile pour le moteur commercial de United. »

En l’absence d’approche de United, il est clair que Conte n’était pas disposé à attendre au cas où la situation de United s’aggraverait suffisamment pour faire de lui un sauveur viable.

Bien que les opinions sur la direction du club se soient révélées conflictuelles, la plupart des fans conviendraient sûrement que la position du manager devrait être une question de football et distincte du côté commercial.

Il est donc inquiétant de constater que la personnalité et l’attrait commercial de Conte sont signalés comme étant d’égale importance pour mettre en place les bases d’un plan d’urgence.

En fait, la conviction que l’équipe en difficulté n’est toujours pas la première priorité absolue – après toutes les discussions sur la restructuration et le redémarrage culturel – pourrait suffire à certains fans pour dépoussiérer le vert et l’or.

Inquiétant alors. Mais peu surprenant.