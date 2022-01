Manchester United ne donnera pas d’argent à Ralf Rangnick à dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier, mais veut un nouveau milieu de terrain en été au milieu d’un lien avec l’homme de West Ham Declan Rice

Il est peu probable que Manchester United signe des signatures ce mois-ci, selon talkSPORT.

Les géants de la Premier League, qui ont annoncé jeudi que Richard Arnold remplacerait Ed Woodward en tant que cadre supérieur le 1er février, ont décidé de ne pas donner au manager par intérim Ralf Rangnick des fonds importants à dépenser dans cette fenêtre de transfert.

Rangnick devra travailler avec ce qu’il a

Rangnick est en charge jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il occupera un poste de consultant à Old Trafford.

United veut un nouveau milieu de terrain central mais attendra l’été pour s’éclater après avoir nommé un manager permanent pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé en novembre.

Declan Rice a été fortement lié à un déménagement à Old Trafford, s’étant imposé comme l’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain polyvalents de la Premier League.

Rice a atteint 150 matches de Premier League pour West Ham le week-end dernier et est heureuse au stade de Londres.

Mais les Hammers se préparent à une grosse offre pour le joueur de 22 ans – et il y a un sentiment qui pourrait venir de Man United à la fin de la saison.

Rice a été une révélation depuis sa percée à West Ham

Ruben Neves, le milieu de terrain des Wolves, est une autre cible estivale potentielle pour United.

Jim White, révélant des informations privilégiées d’Old Trafford à la suite de la nomination d’Arnold au poste de directeur général, avait ceci à dire sur les activités de transfert de United.

« Nous comprenons qu’il est peu probable qu’il y ait des entrants majeurs ce mois-ci, mais ils visent un bon été, en particulier autour du milieu de terrain central. »

Il a ensuite spéculé: « Est-ce que cela signifie Declan Rice? »

Le co-animateur Simon Jordan a répondu : « S’ils doivent faire ce genre de déclarations, cela signifie sûrement quelque chose d’excitant et de significatif, mais à quoi ressemble l’excitation et le sens ? Jadon Sancho était censé être excitant et significatif… »

United a dépensé beaucoup cet été pour signer Raphael Varane du Real Madrid pour 34 millions de livres sterling, Sancho est arrivé du Borussia Dortmund pour un contrat de 73 millions de livres sterling et Cristiano Ronaldo a été ramené pour 12,1 millions de livres sterling.

Cependant, les fonds pour de nouvelles signatures en juin pourraient être aidés par les départs attendus des joueurs marginaux Jesse Lingard, Donny van de Beek et Anthony Martial.