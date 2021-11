Manchester United ne paiera pas un sou en compensation pour Ralf Rangnick, et le club remercie le Lokomotiv Moscou pour son nouveau manager

Manchester United ne versera aucune indemnité au Lokomotiv Moscou pour Ralf Rangnick, qui a quitté le club russe pour la Premier League.

Rangnick a été nommé remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer dans la pirogue d’Old Trafford, rejoignant un contrat de six mois jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il montera ensuite à l’étage dans un rôle de consultant.

Rangnick revient sur la ligne de touche d’Old Trafford où il a déjà entraîné avec Schalke

Le visionnaire allemand n’a rejoint que récemment le Lokomotiv après un retour raté à Schalke, et passe maintenant à United

L’entraîneur allemand très apprécié a déménagé au Lokomotiv en juillet après des années de succès dans son pays natal, mais a maintenant été attiré à Manchester après seulement quatre mois en Russie.

Et le journaliste Fabrizio Romano a maintenant révélé que toute compensation pour l’accord avait été annulée, United exprimant sa gratitude à la partie basée à Moscou.

« Le club souhaite exprimer ses remerciements au Lokomotiv Moscou pour sa coopération dans le processus d’amener Ralf à Manchester United », indique un communiqué du club.

Connu dans son pays comme le parrain du football allemand moderne, Rangnick, 63 ans, a remporté un énorme succès en Allemagne et en Autriche grâce à des méthodes d’entraînement et de dépistage innovantes.

Erling Haaland, quelqu’un ? Rangnick a décroché la sensation de but à Salzbourg et pourrait peut-être le tenter à Old Trafford

Rangnick est un dénicheur de talents et un team-builder éprouvé et est prêt à relever son dernier défi, peut-être le plus grand à ce jour, à Manchester United

Après avoir aidé l’équipe du village Hoffenheim à passer des divisions inférieures à la Ligue des champions, Rangnick a été embauché par Red Bull en 2012 et a propulsé Leipzig et Salzbourg vers de nouveaux sommets.

En plus de signer Erling Haaland et Sadio Mane en tant que réalisateur, Rangnick a entraîné Leipzig pendant deux périodes distinctes et reviendra désormais sur la ligne de touche avec United.

Cependant, il devra attendre pour se mettre au travail avec des problèmes de visa de travail l’empêchant de diriger sa nouvelle équipe lors de leur match de Premier League contre Arsenal jeudi.

