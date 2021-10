Manchester United a peut-être remporté une victoire contre l’Atalanta en Ligue des champions, mais il y a encore de grandes inquiétudes concernant l’équipe, a-t-on dit à talkSPORT.

Trois buts en seconde période de Marcus Rashford, Harry Maguire et Cristiano Ronaldo leur ont permis de remporter la victoire, leur première en trois matchs.

Manchester United a été renfloué par Ronaldo qui a inscrit un but vainqueur à 10 minutes de la fin

Mais les faiblesses défensives des Red Devils sous la direction du manager Ole Gunnar Gunnar Solskjaer ont de nouveau été mises à nu alors qu’ils ont concédé deux buts bon marché contre leurs adversaires italiens.

Une équipe United presque au complet affrontait une équipe de l’Atalanta avec des problèmes de blessures et luttait pour la victoire.

L’ancien attaquant de Premier League Gabriel Agbonlahor a été déçu de ne pas avoir pu gagner facilement dans la nuit.

Et il a souligné les problèmes de la ligne de fond de Solskjaer, avant de féliciter David de Gea qui a réalisé un certain nombre d’arrêts vitaux dans la nuit.

Solskjaer se serait retrouvé sous une pression énorme si les Diables rouges n’avaient pas réussi à gagner contre l’Atalanta

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: « Vous regardez Manchester United et ils jouent à Atalanta, cinq joueurs blessés. J’ai regardé l’Atalanta il y a quelques semaines contre l’AC Milan en Serie A et ils ont été battus. Battu à leur place par l’AC Milan.

« C’est Manchester United, regardez leur liste d’effectifs. Ils devraient écraser Atalanta. Non, « oh, nous sommes revenus et avons gagné 3-2, c’est incroyable, à la manière de Manchester United ».

« Cela aurait dû être 3-0 contre Manchester United à la mi-temps. Ils ne peuvent pas se défendre. Maguire ne joue pas son meilleur football pour le moment. Il a juste l’air perdu en tant que défenseur.

« David de Gea les a gardés dans le match avec ses arrêts. Il a été exceptionnel, soit dit en passant.

Maguire n’est pas en forme mais a marqué un but clé pour United à Old Trafford

De Gea était un héros pour les Red Devils avec quelques arrêts vitaux et Ronaldo s’est assuré de le remercier pour ses efforts

Et il pense que leur capacité actuelle à revenir en arrière dans les matchs sauve le manager Solskjaer de la colère des fans à Old Trafford.

Il a ajouté: « Les fans de Manchester United ont probablement pensé: » vous savez quoi? Nous reviendrons en deuxième mi-temps ». Ils l’ont fait toute la saison. C’est un truc de Manchester United.

« C’est probablement pour ça qu’ils ne l’ont pas hué, ils ont attendu. S’ils étaient menés 3-0, disons à la 50e minute, cela aurait peut-être changé un peu à ce moment-là, mais je pense qu’ils avaient un sentiment.

« Ils ont raté beaucoup d’occasions en première mi-temps, vous savez, s’ils en ont plus, ils les saisiront et ils gagneront plus que probablement le match. »

