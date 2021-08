Manchester United ne remportera pas de trophées sans nouvel attaquant, déclare Graeme Souness – Man United News And Transfer News

Dimanche ne serait presque pas dimanche sans le vieux Graeme Souness qui critique Manchester United dans sa triste chronique de journal.

L’ancien homme de Liverpool est presque devenu aussi célèbre pour ses attaques cinglantes contre les Diables rouges, en particulier Paul Pogba, qu’il l’est ou l’était pour ses propres performances professionnelles en tant que joueur et ses sous-performances en tant que manager.

Dans les divagations d’aujourd’hui dans le Sunday Times, le mystique Graeme nous a informés que United ne gagnerait pas d’argenterie majeure cette saison à moins de signer un attaquant de première classe.

« Si Manchester United a terminé son activité de transfert avec les signatures de Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund et Raphaël Varane pour un montant initial de 34 millions de livres sterling du Real Madrid, alors ce n’est pas un investissement suffisant pour qu’ils remportent les trophées cette saison qui un club de leur ampleur devrait viser: la Premier League et la Ligue des champions », a prédit Souness.

“La signature requise pour les catapulter dans la lutte pour le titre avec Manchester City et Chelsea est un attaquant qui garantit 30 buts par saison.

« United doit être sur le marché pour un avant-centre – pour Kane ou même Erling Haaland, également du Borussia Dortmund, s’il redevient disponible car, si nous jugeons les équipes telles qu’elles se présentent, City et Chelsea sont toujours en avance sur tout le monde. ‘

L’expert n’explique pas vraiment pourquoi il ne considère pas Edinson Cavani comme un attaquant de classe mondiale capable de marquer 30 buts par saison, disant simplement “à 34 ans, vous ne pouvez pas compter sur la présence de l’Uruguayen tous les week-ends”.

Il n’explique pas non plus pourquoi Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial ne peuvent pas contribuer plus de 50 buts entre eux comme ils l’ont fait en 2019/20.

La nouvelle recrue Sancho n’est pas non plus en reste, fournissant 40 et 36 buts au cours de ses deux dernières saisons au Borussia Dortmund.

Souness continue ensuite à rechercher d’autres problèmes potentiels du côté des États-Unis et, voilà, il décide d’avoir l’un de ses pops réguliers à Pogba.

« Il y a trop de points d’interrogation sur United. Qui sera leur gardien de but ? Peuvent-ils obtenir le bon mélange au milieu de terrain? Paul Pogba sera-t-il distrait par son avenir ? Anthony Martial, qui doit être sur sa dernière chance maintenant, restera-t-il en forme et en forme ?’

Il serait intéressant pour un statisticien de déterminer quel pourcentage des pouces de colonne de Souness est consacré à la critique de Manchester United. Certains pourraient dire que c’est à la limite de l’obsession.

United a terminé deuxième de la Premier League la saison dernière et a ajouté deux joueurs de classe mondiale à son équipe. City reste peut-être l’équipe à rattraper, mais c’est certainement à Chelsea de réduire l’écart sur United et non l’inverse.