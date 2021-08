Manchester United ne terminera qu’à la quatrième place de la Premier League, même avec le transfert de Cristiano Ronaldo, affirme Darren Bent qui prédit que Liverpool, Chelsea et Manchester City l’emporteront tous sur les Red Devils.

Cristiano Ronaldo quitte la Juventus et retourne à Old Trafford ! ]]> Économisez 33% sur votre kit de draft Awesemo Fantasy avec le code promo EVEYRDOWNBACK ! Si vous pensiez que l’intersaison de la NBA a été sauvage, alors vous n’avez clairement pas prêté attention à toute la folie qui s’est produite dans le monde […] More