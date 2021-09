Manchester United n’est plus “une équipe d’élite”, alors que Simon Jordan critique Ole Gunnar Solskjaer tandis que les fans s’indignent des commentaires du manager après la défaite de West Ham

in

Simon Jordan a rejoint les fans de Manchester United pour critiquer Ole Gunnar Solskjaer après la sortie du club au troisième tour à West Ham lors de la Coupe Carabao.

Le Norvégien n’a encore remporté aucun trophée notable depuis sa nomination en 2018 et sous une pression immense pour mettre fin à la sécheresse du club en argenterie, après avoir vu une autre chance lui filer entre les doigts mercredi soir.

Solskjaer a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des médias et des fans au cours des dernières 24 heures

Solskjaer s’est demandé s’il était la bonne personne pour diriger les Diables rouges tout au long de son mandat, et ceux-ci n’ont continué qu’après avoir été vidés de la coupe par les Hammers à Old Trafford.

Si les résultats ne suffisaient pas, les fans n’étaient pas contents après que le patron ait donné une interview d’après-match moins qu’encourageante, affirmant que les Red Devils “avaient tenté le coup” contre l’équipe de David Moyes, ce qui n’a fait qu’amplifier l’examen minutieux.

Le Norvégien a apporté 11 changements à son équipe de Man United, mais ce n’était guère une excuse pour le résultat, puisque Moyes en a fait dix.

“C’était encore un mauvais départ, qui doit être corrigé”, a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

«Après cela, nous avons bien joué pendant de longues périodes et nous avons bien joué. Les statistiques ne veulent rien dire, mais quand vous avez 27 tirs, vous savez que les garçons ont bien joué.

L’équipe de Man United, qui a beaucoup changé, était loin de son meilleur

Le patron de United n’a eu aucune réponse à West Ham hier soir

L’expert franc de talkSPORT et l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan ont choisi de ne pas marteler Solskjaer après la défaite de Manchester United contre les Young Boys lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions plus tôt ce mois-ci.

Mais il n’a pas laissé passer l’occasion une deuxième fois, car il a affirmé que United n’était plus une “équipe d’élite” avec l’ancien attaquant au volant.

L’hôte de White and Jordan a déclaré: “Man United est-il une équipe d’élite? C’est un club de football d’élite, mais les équipes d’élite gagnent quelque chose, elles n’ont rien gagné depuis près d’une demi-décennie.

«Est-ce que cela en fait une équipe d’élite ou un club de football d’élite? Économiquement, c’est un club de football d’élite, ils n’ont pas de manager d’élite. Je sais que les gens n’aiment pas entendre ça, mais ils n’ont pas de manager d’élite.

“Un manager d’élite ne ressemble pas à Ole Gunnar Solskjaer, il ressemble à Thomas Tuchel ou à Pep Guardiola et ses réalisations ressemblent à quelque chose de très différent, c’est-à-dire gagner quelque chose au cours des trois ou quatre dernières années.

« Ils n’ont pas de performances d’élite en ce moment. Gagner une Coupe de la Ligue pour aller à votre thème central, eh bien si c’est assez bon pour Manchester City et assez bon pour sans doute la meilleure équipe au cours de la dernière décennie dans le football anglais pour en faire un régime stable, alors cela vaincra les opposants et les gens comme moi qu’Ole Gunnar Solskjaer ne gagne rien.

Solskjaer aurait pu faire taire les critiques s’il avait remporté la Ligue Europa la saison dernière

« Gagner quelque chose vaut mieux que ne rien gagner, car nous avons 12 tournois en moins dont son record est de 0 sur 12 actuellement.

«Trois ans, chaque fois qu’il a l’occasion de jouer dans quatre tournois, il a eu 12 tournois et il n’en a gagné aucun.

«Est-ce pour cela que Manchester United s’est engagé en tant que fans, est-ce la direction du voyage? Est-ce suffisant pour construire une équipe compétitive ?

« Si vous dépensez cette somme d’argent, comment cela ne peut-il pas être une équipe compétitive ?

C’est une différence entre la compétition et les prétendants et la victoire, et être un prétendant – ce qu’il est – pour faire une équipe compétitive qui a l’air à nouveau de gagner très peu. “

Solskjaer transforme cette équipe en “concurrents” plutôt qu’en “concurrents”

Parallèlement aux commentaires de Jordan, les fans ont téléphoné à l’émission Sports Bar de talkSPORT mercredi soir pour exprimer leurs frustrations.

“Ole Gunnar Solskjaer dépend de Mike Phelan et du personnel de l’arrière-boutique et ce n’est tout simplement pas suffisant”, a déclaré un supporter de United irrité.

“Il joue [Jadon] Sancho hors de position, il a joué à droite l’année dernière, nous l’avons amené, il a joué à gauche et ce n’est tout simplement pas assez bon.

«Ole n’est pas tactiquement astucieux, il n’est pas très au fait de cela, il vient de Cardiff, il vient de Molde et il est ensuite entré dans le club.

Solskjaer a organisé quelques victoires dans le passé contre Man City, mais dans l’ensemble, il n’est pas « tactiquement astucieux »

“Avec Solskjaer, il n’y a pas de plan B, nous l’avons vu maintes et maintes fois, il n’a pas de plan B, il ne peut compter sur personne pour l’amener et nous souffrons et c’est pourquoi nous n’avons pas le trophées.

« Ole est une légende, mais je commence à m’inquiéter de ses décisions. Je ne peux pas le comprendre, la Coupe de la Ligue, c’est une sauvegarde pour n’importe quel manager pour moi.

“[Man] City l’a remporté quatre années de suite, j’ai l’impression que c’est ce que nous faisions, Fergie avait l’habitude de s’assurer que nous obtenions cette Coupe de la Ligue et ensuite nous pourrions nous rabattre dessus.

