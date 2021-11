Manchester United nomme Ralf Rangnick au poste de manager par intérim

Ralf Rangnick a été officiellement nommé manager par intérim de Manchester United jusqu’à la fin de la saison aux côtés d’un futur rôle de consultant convenu.

L’homme de 63 ans a quitté son poste de directeur des sports et du développement au Lokomotiv Moscou à la suite d’entretiens menés par la hiérarchie de United après le limogeage d’Ole Gunnar Solksjaer.

À la fin de la saison, Rangnick changera de pirogue pour la salle du conseil en tant que consultant pendant deux ans. On pense qu’il aura son mot à dire sur qui le remplacera cet été.

Le club a également confirmé que Michael Carrick continuerait d’être en charge jusqu’à ce que le visa de travail de Rangnick soit traité. On ne sait actuellement pas si Rangnick sera disponible pour le match à domicile de United contre Arsenal jeudi.

Ralf Rangnick nommé directeur par intérim de Manchester United

Déclaration du club

Ralf Rangnick a déclaré dans un communiqué : « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a ajouté : « Ralf est l’un des entraîneurs et des innovateurs les plus respectés du football européen. Il était notre candidat numéro un pour l’intérim manager, reflétant le leadership inestimable et les compétences techniques qu’il apportera de près de quatre décennies d’expérience en gestion et en coaching.

« Tout le monde au club est impatient de travailler avec lui au cours de la saison à venir, puis pendant deux ans supplémentaires dans son rôle de conseiller. »

Le nouveau patron

Ralf Rangnick a une longue histoire d’entraîneur qui a commencé en 1983 au sein de l’équipe allemande du FC Viktoria Backnang. Cela a été suivi de nombreux sorts à travers l’Allemagne, notamment à Stuttgart, Hoffenheim, Hanovre et Schalke.

En tant que directeur du football, Rangnick a supervisé la montée du RB Leipzig de la ligue régionale à la Bundesliga et à la Ligue des champions.

Beaucoup ont à juste titre attiré l’attention sur sa philosophie d’entraîneur et son style de jeu – quelque chose qui manquait à United sous Solkjaer. L’Allemand a été présenté comme un pionnier du gegenpressing : un style de jeu conçu pour récupérer le ballon le plus rapidement possible en appuyant l’adversaire sur le ballon.

Des variantes ont été adoptées par Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino et Pep Guardiola, bien que l’ancien entraîneur de Barcelone ait été fortement inspiré par l’ancien mentor Johan Cruyff.

Cependant, de nombreux disciples de Rangnick sont éparpillés à travers le sport. Les philosophies de Thomas Tuchel, Ralph Hasenhuttl et Julian Nagelsmann sont dérivées du nouveau manager de United. Jusqu’à 20 entraîneurs-chefs, managers et directeurs sportifs travaillent actuellement et ont été touchés par les enseignements de Rangnick.

Alors que le succès de Rangnick en tant que manager sera une histoire importante à suivre à court terme, la façon dont l’intellect du football façonne United pour aller de l’avant sera encore plus grande. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United est sans direction. Maintenant, ils ont enfin l’opportunité de construire un plan pour l’avenir.

Photo principale

Intégrer à partir de .

Bienvenue à Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 29 novembre 2021