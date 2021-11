Manchester United obtient un bon match nul à Chelsea mais Roy Keane s’en prend aux Red Devils et critique les commentaires d’après-match de Michael Carrick

Un match nul à Chelsea est un résultat décent pour Manchester United, mais cela n’a pas empêché Roy Keane d’entrer dans le club.

Le patron du gardien Michael Carrick a fait valoir que la pénalité pour l’égalisation de Chelsea n’aurait pas dû être infligée et a félicité ses joueurs pour avoir exécuté leur plan de match à Stamford Bridge.

Aucune défaite en deux matchs avec Carrick au volant mais Keane n’est toujours pas satisfait de la façon dont les choses se passent à Man United

Cela ne convenait pas à Keane, qui a critiqué Carrick pour l’interview qu’il a donnée avec Sky Sports après le match nul 1-1.

« Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il a dit dans cette interview », a déclaré Keane à Sky Sports.

« Il parle d’un plan, il parle de la pénalité, bien sûr que c’était une pénalité.

« Il parle des efforts du joueur, il est fier d’eux, il travaille avec les joueurs depuis quelques mois… il était aux côtés d’Ole [Gunnar Solskjaer]. Il était dans la pirogue avec Ole, et maintenant, tout d’un coup, il est fier d’eux cette semaine et ils avaient un plan ? Et tous les autres jeux ?

Carrick était l’assistant de Solskjaer avant que le Norvégien ne soit limogé plus tôt ce mois-ci

«C’est ridicule, il était assis dans la pirogue ces derniers mois avec Ole, ces dernières années, et il était également assis avec Jose Mourinho, et tout d’un coup, il est fier des joueurs cette semaine ? Il travaille avec les mêmes joueurs.

Ce sera peut-être le dernier match avec Carrick à la barre de Man United avant que Ralf Rangnick ne prenne les rênes jusqu’à la fin de la saison.

Keane a exprimé son mécontentement face à la manière dont le recrutement est effectué à Old Trafford ces derniers temps, suggérant que des décisions antérieures ont conduit le club à terminer plus bas que ce qu’il aimerait.

« Ils doivent être tenus pour responsables, certains membres du personnel, car ils n’étaient pas seulement avec Ole », a ajouté Keane. « Ils étaient également avec Mourinho avant cela, et que vont-ils rester avec le nouveau manager ?

Keane n’a donné aucun nom mais n’est pas satisfait de la façon dont le club a recruté dans le passé

« J’ai l’impression à Manchester United que ces dernières années, certains membres du personnel de l’arrière-boutique, les gens à l’étage, je pense qu’il y a maintenant à Man United un élément d’emplois pour les garçons, vous savez, clin d’œil, s’occuper les uns des autres, savoir les bonnes personnes, et c’est pourquoi ils sont huitième ou neuvième de la ligue.

«La preuve est dans le pudding au cours des prochains mois, des prochaines années avec qui entre dans le club, et ce n’est pas parce que vous connaissez quelqu’un, ou parce que vous avez un certain agent.

«Nous espérons que quiconque entre dans le club, et quand il entre, il commence à prendre les bonnes décisions et à recruter les bonnes personnes pour le poste, et non pas parce que vous connaissez peut-être quelqu’un, ou parce que quelqu’un est un gars décent.

« L’idée de la loyauté dans le jeu, si vous voulez de la loyauté, allez vous procurer un chien, vous devez travailler avec des gens décents qui font bien leur travail.

« C’est définitivement un jeu de copains qui se passe à Man United, sans aucun doute. »

