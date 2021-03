Manchester United offre 80 millions à Marcos Llorente

26/03/2021

Act. À 12h24 CET

Manchester United est déterminé à pêcher en Liga. Plus précisément, le club d’Old Trafford prépare 80 millions d’euros pour signer Marcos Llorente, tel que rapporté par AS, et a déjà contacté le club de matelas pour leur envoyer l’offre.

Il n’y avait aucune intention de la part de l’Atlético de Madrid de vendre Llorente, mais le succulent numéro qui arrive d’Angleterre a fait que dans les bureaux commencer à envisager la possibilité, et étudiez l’offre. La crise des coronavirus a durement frappé de nombreux clubs, et une proposition de ces montants fait, au moins, l’option est envisagée.

Dans les plans de Marcos Llorente, il n’y avait pas de changement de décor. Au Wanda Metropolitano, il a trouvé sa meilleure version et vit actuellement l’un des meilleurs moments de sa carrière. Sur le plan personnel, une maison est en construction à Madrid et il n’envisage pas de changer de ville. Au niveau du sport et des clubs, Llorente a adapté ses récompenses aux moments de crise actuels dans le monde du football, lorsque l’Atlético lui a demandé de le faire. L’engagement de Marcos envers les rojiblancos est total, et malgré l’intérêt de United et d’autres clubs qui l’ont approché, comme le PSG, son intention de rester est claire, et il souhaite poursuivre sa grande progression à Madrid.

À Manchester, Llorente doublerait le salaire qu’il reçoit à l’Atlético, et l’équipe du « diable rouge » s’intéressait déjà à lui sur le marché de l’hiver dernier, quand il n’était pas encore un incontournable dans les onces de Simeone, donc, après son irruption, l’intérêt a augmenté.