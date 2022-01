Manchester United offre à Paul Pogba un nouveau contrat pour faire de lui le joueur de Premier League le plus rémunéré de l’histoire, alors que les Red Devils craignent de perdre le vainqueur de la Coupe du monde pour rien cet été

Manchester United a proposé à Paul Pogba un nouveau contrat d’une valeur de 500 000 £ par semaine dans le but de persuader le Français de rester à Old Trafford.

Pogba, 28 ans, est en fin de contrat cet été et pourrait quitter les Red Devils en tant qu’agent libre après avoir refusé une prolongation en juillet de l’année dernière.

GETTY

United espère faire sauter ses concurrents hors de l’eau avec cette nouvelle offre

Avec six mois restant sur son contrat actuel, l’international français est libre de prendre des dispositions précontractuelles avec des clubs étrangers maintenant que la fenêtre de transfert de janvier est ouverte – mais il y a eu un intérêt minime pour le milieu de terrain.

En plus de cela, l’offre de Man United serait 100 000 £ plus élevée que les offres des clubs européens rivaux, tout en faisant de lui le salaire le plus élevé de la Premier League avec un salaire de base de 400 000 £ par semaine plus des ajouts.

Selon The Sun, dans l’état actuel des choses, Pogba n’a pas encore décidé d’accepter ou non les nouveaux arrangements suggérés par son club.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a disputé 219 matches avec l’équipe première de Manchester United sur deux périodes à Old Trafford, après être passé à l’origine par leur académie des jeunes en 2011 avant de revenir de la Juventus en 2016 pour un montant de 89 millions de livres sterling.

GETTY

Pogba n’a pas encore joué sous les ordres du patron par intérim de United, Ralf Rangnick, après avoir souffert d’une blessure aux ischio-jambiers, mais United tient toujours à s’accrocher au Français.

GETTY

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a précédemment déclaré que la Juventus avait une place spéciale dans le cœur de Pogba

Pendant ce temps, Pogba a remporté la Coupe Carabao ainsi que la Ligue Europa, mais n’a pas failli remporter le titre de Premier League ni la Ligue des champions.

Les Red Devils espèrent que leur offre généreuse et un nouveau départ sous la direction du nouveau directeur général Richard Arnold après le départ d’Ed Woodward dissuaderont Pogba de tourner la tête.

Cependant, avec la menace d’énormes frais d’inscription potentiels, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et l’ancien club du milieu de terrain, la Juventus, pourraient se précipiter.

Si le joueur de longue date devait partir, United serait prêt à le remplacer, en vue de sécuriser l’impressionnant Declan Rice et pourrait offrir 35 millions de livres sterling à la star des Wolves, Roben Neves.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ à l’aide du code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement des paris qualifiants et expirent après 7 jours • Les mises de paris gratuites ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org