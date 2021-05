Manchester United offrirait à Solskjaer trois ans de contrat supplémentaires

28/05/2021 à 20h20 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourriez-vous signer un prolongation de trois ans de contrat, comme signalé Le télégraphe. Malgré la défaite aux tirs au but contre Villarreal en finale de la Ligue Europa, le conseil des Red Devils fait confiance au projet sportif qui ramènera le club au sommet du football britannique.

Le Norvégien a pu bâtir une équipe solide et extrêmement compétitive depuis qu’il a pris les rênes fin 2018. Par un 4-2-3-1 clair, l’entraîneur a consacré des joueurs comme Bruno Fernandes, Maguire, Shaw ou Rashford, qui sont actuellement les chefs d’équipe.

Les Diables Rouges Ils ont terminé la saison deuxième en Premier League et seule une séance de tirs au but fatidique les a éloignés de la Ligue Europa.. En FA Cup et en Carabao Cup, ils sont tombés aux mains des champions (Leicester City en quart de finale et Manchester City en demi-finale, respectivement).

Un projet solide et ambitieux

Le projet d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford a le soutien de tous les niveaux du club et ils seraient même prêts à étendre la relation pour la renforcer pour l’avenir. Le Norvégien a pris les rênes après la destitution de José Mourinho et l’objectif est clair : redevenir autoritaire sur le sol britannique et faire un saut qualitatif en Europe.

Jusqu’à présent, l’ancien joueur de Manchester United a mené un total de 132 rencontres avec 71 victoires, 30 nuls et 31 défaites. La principale question en suspens est de remettre un trophée dans la vitrine, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis la saison 2016/17, lorsque les Diables rouges ont remporté la Ligue Europa.