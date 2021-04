Manchester United “ pas assez bon ” pour signer la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, avec Barcelone, le Real Madrid et Man City attendant dans les coulisses

Manchester United n’est pas assez bon pour recruter l’attaquant très demandé du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

C’est le verdict de l’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara, qui affirme que la starlette norvégienne ne manquera pas de prétendants cet été et ne sera pas intéressée à déménager à Old Trafford.

.

Haaland est poursuivi par les meilleurs clubs européens, dont Barcelone et le Real Madrid

Haaland a joué sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer à Molde et le patron de United a récemment révélé qu’il était resté en contact étroit avec son compatriote.

Mais s’exprimant sur talkSPORT Breakfast, O’Hara a rejeté les chances de United de décrocher le jeune joueur le plus chaud de la planète.

«Ils ne peuvent pas avoir Haaland», a-t-il déclaré. «Je suis désolé, mais ils ne sont pas assez bons. Pourquoi irait-il à Man United?

«C’est bien d’avoir besoin de lui, mais vous avez le Real Madrid, Barcelone, Manchester City après lui.

“Regarder [Paul] Pogba. Ils ont payé 100 millions de livres pour lui et il est parti, ils pensent que nous allons passer au niveau supérieur… Man United va revenir. Et il est allé là-bas et ça n’a pas marché. Il est presque sans trophée.

«Haaland ne va pas à Manchester United où ce sera« nous pourrions gagner quelque chose, nous pourrions ne pas ».

«Il va quelque part où il gagne tout.»

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION À RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Instagram @ erling.haaland

Haaland a joué sous Solskjaer à Molde au début de sa carrière

Talent

“ Génial ” Mbappe a battu les records de Messi et Henry et est “ meilleur que Haaland ”

prouvé vrai

Mason Mount prospère pour Chelsea … tout comme Lionel Messi a dit qu’il le ferait

starboys

Montez un “ futur capitaine de Chelsea et d’Angleterre ” comme la mentalité du grand match saluée

professionnel

Chilwell et Mount égalent le record de Chelsea établi par Lampard et Terry à Porto

joker

Regardez Richards recréer de manière hilarante la célébration de Mbappe après le blitz des as du PSG au Bayern

SUPERSTAR

Mbappe surpasse Thierry Henry avec une masterclass de la Ligue des champions au Blitz Bayern

On pense que le joueur de 20 ans est évalué à environ 150 millions de livres sterling après avoir marqué 34 buts en 37 matches de Bundesliga.

O’Hara a suggéré que Chelsea pourrait être des prétendants potentiels pour Haaland compte tenu de leur bilan de succès sous Roman Abramovich.

Mais l’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, pense que les géants de la Serie A, la Juventus, pourraient bien être les pionniers pour faire de Haaland leur prochaine arrivée de haut niveau, Barcelone et le Real Madrid confrontés à des difficultés financières.

“Un mouvement très probable sera la Juventus, car ils ont acheté Ronaldo à 33 pour 99 millions de livres sterling”, a déclaré l’animateur du talkSPORT Weekend Sports Breakfast.

«De toute évidence, vous ne connaissez pas la situation financière de ce club de football, mais ils sont très ambitieux dans le football italien.

«Vous commencez à voir les dépenses, comme ils l’ont fait dans les années 80 où ils sont prêts à payer de gros salaires et de gros frais d’inscription.

.

Ronaldo a marqué 77 buts en 90 matches de Serie A pour la Juventus

«Si vous êtes prêt à signer Ronaldo à 33 ans pour 99 millions de livres sterling, vous pourriez facilement aller signer Haaland.

«Ils vont être une équipe stimulante [for the Champions League] dans les cinq prochaines années. La Juve a connu une saison très difficile cette année. Cela a été une saison de transition pour eux.

«Ronaldo est toujours au club de football et ils disent qu’il y sera l’année prochaine. Mais quand ils sont allés chercher Matthijs de Ligt de l’Ajax, leur ambition était claire.

«Ils avaient arrêté de faire ça dans le football italien. Il s’agit de savoir où les clubs sont financièrement en mesure de conclure ce type de transactions.

“La Juve opterait certainement pour Haaland parce que Ronaldo a 36 ans, mais vous voudriez quand même l’emmener au club de football.”