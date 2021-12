Manchester United « pas différent » sous Ralf Rangnick de ce qu’ils étaient sous Ole Gunnar Solskjaer alors que Gabby Agbonlahor dit que seul Cristiano Ronaldo a fait pression et Jadon Sancho était « pauvre » en victoire sur Norwich

Ralf Rangnick a poursuivi son départ parfait en Premier League à Manchester United en dépassant Norwich.

Le penalty de Cristiano Ronaldo en deuxième mi-temps les a vus égaliser les points avec West Ham, quatrième, alors qu’ils remportaient une victoire 1-0 à Carrow Road.

.

Man United gagne à nouveau mais c’était loin d’être convaincant

.

Il y a un sentiment que Rangnick est toujours en train de maîtriser cette équipe

Une victoire sur Crystal Palace le week-end dernier, tout en regardant le triomphe 3-2 des Red Devils sur Arsenal depuis les tribunes, voit le patron par intérim Rangnick afficher un record parfait dans l’élite jusqu’à présent.

Cependant, le jury est sur la Ralf-olution en ce qui concerne Gabby Agbonlahor, l’expert de talkSPORT affirmant que Man United n’est pas différent de ce qu’il était sous le prédécesseur de Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer.

Agbonlahor a ajouté qu’il estimait que la signature de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho était «assez pauvre» contre les lutteurs de Premier League, tandis que Ronaldo était le seul joueur à avoir contribué à la presse, quelque chose de proche du cœur de la philosophie managériale de l’Allemand, en première mi-temps.

« Je comprends que Norwich se bat pour sa vie et va vous mettre sous pression, mais je n’ai vu aucune différence par rapport au règne de Solskjaer pour Man United », a déclaré Agbonlahor sur GameDay: Your Verdict.

GETTY

Solskjaer a été limogé par Man United le mois dernier, mais Agbonlahor pense que c’est comme s’il n’était jamais parti

« Il n’y avait aucune différence dans les performances.

«Je pensais que Sancho était assez pauvre. Il a beaucoup d’occasions, il a montré de petits aperçus… peut-être qu’au Borussia Dortmund, il avait un rôle plus libre et peut-être qu’il doit maintenant conserver davantage sa position.

« Regarder Manchester United aujourd’hui n’était pas différent [from how they were under Solskjaer] pour moi. Tout ce que j’ai vu, c’est Sancho et Bruno Fernandes jouer plus étroitement.

« Il n’y avait pas de différence dans le pressing. La seule personne que j’ai vue presser en première mi-temps était Ronaldo. Quand il a donné le ballon, il est allé le récupérer.

.

Ronaldo a marqué son 13e but de la saison mais Agbonlahor a été impressionné par son rythme de travail sans ballon

.

Man United n’aurait pas obtenu les trois points sans les superbes arrêts de David de Gea

« Il n’y avait pas cette presse et cette intensité qui enthousiasment tout le monde pour ce nouveau manager de Manchester United.

«Pour moi, le jury est toujours dehors. Sans David de Gea, Norwich aurait probablement gagné le match.

« United devrait battre Norwich 4-0 avec la qualité dont ils disposent. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.