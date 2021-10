Manchester United pourrait agir rapidement pour sécuriser un grand manager comme Antonio Conte ou Zindeine Zidane ayant raté Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino au fil des ans, avec Ole Gunnar Solskjaer sous pression

Avez-vous déjà pensé à ce à quoi ressemblerait le monde si Jurgen Klopp ou Pep Guardiola avaient été nommés manager de Manchester United ?

Il est vraiment ahurissant que les patrons actuels de Liverpool et de Manchester City aient tous deux pu être aux commandes d’Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer est l’actuel patron de Manchester United

Comment les fans de United auraient-ils adopté le style de football tiki-taka de Guardiola ? La hiérarchie des Diables rouges aurait-elle laissé du temps à Klopp si les choses avaient commencé doucement ?

Ces questions n’auront jamais de réponse, mais, alors que les fans de United regardent avec envie les hommes en charge de leurs rivaux, pourquoi le club n’a-t-il pas nommé, sans doute, les meilleurs patrons de la ligue ?

Ole Gunnar Solskjaer est sous pression en ce moment et avec Antonio Conte et Zinedine Zidane, les grands noms liés si les patrons du club le limogent, le club voudra peut-être agir rapidement pour obtenir un remplaçant et ne pas en laisser un autre filer à travers le filet.

C’est d’abord Klopp qui a été approché par le club ou, plus précisément, le manager de l’époque Sir Alex Ferguson.

Pouvez-vous imaginer Klopp dans une casquette United ?

L’Allemand a été contacté par le légendaire homme de United en avril 2013 alors qu’il se dirigeait vers la fin de son règne de 27 ans au club.

Klopp a révélé dans une récente interview, cependant, qu’il avait refusé les plus grands rivaux de son club actuel parce que ce n’était pas le bon moment pour quitter le Borussia Dortmund – le club où il se trouvait, à l’époque.

« Nous avons parlé », a révélé Klopp en 2016. « Nous n’avons pas beaucoup parlé mais, pour moi, c’était beaucoup.

Ferguson aurait souhaité que Klopp le remplace à Man Utd

«Ce fut un grand honneur, toute la discussion, pour être honnête. Mais je ne pouvais pas quitter Dortmund.

C’est un côté de l’histoire, mais l’ancien défenseur des Reds Phil Thompson a déclaré que c’était la femme de Klopp qui avait empêché son déménagement à Manchester.

« J’ai interviewé Klopp pour Sky et j’ai demandé si lui et Liverpool avaient été créés l’un pour l’autre. Il m’a regardé et m’a demandé pourquoi », a déclaré Thompson à TV2 de Norvège.

« Puis Klopp m’a dit qu’il aurait pu reprendre Manchester United, mais sa femme a dit que ce n’était pas bien.

«Quand Liverpool est arrivé, sa femme a dit que c’était juste. Il y a là quelque chose d’étrange. C’est comme s’il avait été créé pour Liverpool.

Klopp a remporté le premier titre de haut niveau de Liverpool en 30 ans lorsque les Reds sont devenus champions en 2020

Guardiola a remporté trois titres de Premier League en tant que manager de Manchester City depuis sa nomination en 2016

De même, Fergie a également cherché à savoir si Guardiola serait intéressé à prendre sa succession, comme il l’a expliqué dans son livre Leading.

« J’ai dîné avec Pep Guardiola à New York en 2012, mais je n’ai pas pu lui faire de proposition directe car la retraite n’était pas à mon agenda à ce moment-là », a-t-il écrit.

« Il avait déjà remporté un nombre enviable de trophées avec Barcelone… et je l’admirais énormément.

« J’ai demandé à Pep de me téléphoner avant qu’il n’accepte une offre d’un autre club, mais il ne l’a pas fait et a fini par rejoindre le Bayern Munich en juillet 2013. »

Une nomination de David Moyes et Louis van Gaal plus tard et United recherchait leur prochain patron, tandis que Klopp et Guardiola ont tous deux apporté un énorme succès à leurs rivaux.

Moyes n’a probablement pas eu assez de temps à Old Trafford

Il est sûr de dire que ni Klopp ni Guardiola ne finiront par gérer United maintenant, mais un manager approché dans le passé – et ils pourraient encore finir par nommer – est Mauricio Pochettino.

Mais la première fois que les deux sont apparus destinés l’un à l’autre, c’est lorsque Pochettino, alors responsable de Tottenham, a rencontré Fergie pour le déjeuner en mai 2016.

La légende de United avait précédemment parlé de son admiration pour Pochettino. « Le manager a été fantastique », a-t-il déclaré quelques mois plus tôt. « [Tottenham] ont un mauvais dossier de gestionnaires, cela ne fait aucun doute. Ils en ont eu tellement au fil des ans.

«Mais ce garçon a du sang-froid. On ne le voit jamais ébouriffé et la façon dont son équipe joue est un témoignage du travail qu’il fait.

Pochettino a déclaré qu’il s’agissait simplement d’un déjeuner organisé pour qu’il puisse choisir le cerveau de l’un des plus grands managers de football de tous les temps.

Mais United était étroitement lié à l’ancien homme de Tottenham après le limogeage de Jose Mourinho et avant que le patron actuel, Ole Gunnar Solskjaer, ne reçoive le poste de manière permanente en 2018.

Ils auraient même fait une démarche formelle pour l’Argentin sur la possibilité de devenir leur nouveau manager en novembre 2020.

Il y a une chance que Pochettino puisse toujours être le manager de Man Utd à l’avenir

Zidane est l’un des grands noms liés au siège d’Old Trafford

talkSPORT a compris que les responsables de United ont sondé les conseillers de Pochettino pour voir s’il serait désireux de prendre en charge à Old Trafford.

Encore une fois, un accord ne s’est jamais concrétisé et le joueur de 49 ans entraîne désormais Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe au Paris-Saint Germain.

Trois grands noms, trois gros ratés.

Nous ne saurons jamais comment ils se seraient débrouillés à Old Trafford mais, vous devez le dire, United serait probablement dans une bien meilleure position qu’aujourd’hui.

Il se peut que les hauts gradés ne veuillent pas refaire la même erreur.