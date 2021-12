Manchester United pourrait capturer Boubacar Kamara en janvier après l’échec des pourparlers avec Marseille – Man United News And Transfer News

La cible du transfert de Manchester United, Boubacar Kamara, pourrait arriver à Old Trafford en janvier après avoir refusé la dernière offre de contrat de Marseille.

C’est une période cruciale pour le département du milieu de terrain du club avec un nouveau régime en cours dans le système de gegenpressing de Ralf Rangnick.

Nemanja Matić semble être un joueur évident à choisir du côté défensif du milieu de terrain en ce qui concerne ce système, mais ayant eu 33 ans cet été, le club cherche maintenant à le remplacer par une option plus jeune.

Kamara a été fortement lié à un déménagement à Man United au cours des deux dernières semaines et pourrait potentiellement arriver de manière imminente avec l’ouverture prochaine de la fenêtre de transfert de janvier.

Selon The Sun, le Français et son club actuel de Marseille sont au point mort avec les négociations de contrat et il ne semble pas qu’ils procéderont.

Le milieu de terrain défensif a un contrat qui dure jusqu’à l’été prochain, ce qui signifie que le club n’aura qu’une seule chance en janvier de vendre le joueur moyennant des frais.

Le point de vente rapporte que l’offre de contrat aurait fait de Kamara le salaire le plus élevé du club français.

United pourra se mettre d’accord sur un accord précontractuel début janvier en raison de l’expiration du contrat.

Les tensions sont montées entre le joueur et le club ces dernières semaines ce qui confirme encore plus son envie de quitter le club.

Les Red Devils sont constamment liés à des milieux de terrain défensifs tels que Declan Rice et Ruben Neves, mais un accord qui pourrait ne rien coûter au club pourrait être l’option préférée.

Le média conclut en disant que le club de Ligue 1 souhaitait que le milieu de terrain aborde le différend contractuel lors d’une conférence de presse.

Cependant, le joueur ne s’est présenté que quatre jours plus tard, lorsqu’aucun commentaire n’a été fait sur la situation.

United est en bonne position et de nombreux fans espèrent que le club signera le joueur pour un transfert gratuit ou pour une somme modique.