Manchester United pourrait nommer deux entraîneurs pour aider l’équipe de Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Manchester United devrait nommer l’actuel psychologue du sport du RB Leipzig, Sascha Lense, comme entraîneur après l’arrivée du manager Ralf Rangnick.

L’entraîneur a été nommé en Allemagne par Rangnick après son passage à Leipzig en 2015.

Il est depuis resté dans le même club jusqu’à maintenant, quand il semble presque confirmé qu’il rejoindra Man United dans un rôle différent.

Laurie Whitwell de . rapporte que Lense deviendra le deuxième ajout de Rangnick à l’équipe après avoir récemment nommé Chris Armas comme entraîneur, comme indiqué ici plus tôt.

Le média poursuit en disant que l’entraîneur allemand a visité les terrains d’entraînement de United aujourd’hui mais ne peut pas commencer à travailler tant qu’il n’aura pas obtenu son visa.

Il ne rejoindra pas l’équipe médicale du club mais rejoindra plutôt l’équipe d’entraîneurs de Rangnick avec Armas.

D’autres entraîneurs pourraient être nommés au cours des prochains jours, le Times rapportant que Jesse Marsch, qui a récemment été limogé en tant qu’entraîneur-chef du RB Leipzig, pourrait également être un candidat pour rejoindre le personnel de l’arrière-boutique.

Armas, Lense et Marsch ont tous une expérience avec Rangnick après son passage en tant que directeur sportif du groupe Red Bull ainsi que ses références en tant que manager pour certaines des équipes en Allemagne.

L’approche rapide pour amener les trois hommes dans le club intervient après que Rangnick a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’il souhaitait injecter du sang neuf dans l’équipe d’entraîneurs.

« Je vais évidemment essayer de trouver une, deux, peut-être trois personnes qui peuvent nous rejoindre dans une ou deux semaines, mais en raison de la réglementation du Brexit, ce n’est pas trop facile », a-t-il déclaré.

« Beaucoup de mes anciens collègues, qu’il s’agisse d’analystes vidéo ou d’entraîneurs adjoints, ont des contrats à long terme avec de grands clubs, ils ne sont donc pas disponibles pour le moment et nous devons être un peu intelligents et intelligents et trouver les bonnes personnes. »

« J’espère que nous pourrons les faire venir ici dans une ou deux semaines, mais je ne peux pas vous donner de noms. »

Il est prévu que l’entraîneur fasse le point sur l’équipe d’entraîneurs lors de sa conférence d’avant-match mardi.

Les entraîneurs qui sont restés à United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer seront toujours en place pour le moment, car Rangnick souhaite avoir des entraîneurs qui connaissent déjà l’équipe et nommer de nouveaux visages.