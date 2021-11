Manchester United pourrait obtenir Aurelien Tchouameni pour un prix moins cher que Declan Rice – Man United News And Transfer News

Manchester United pourrait sécuriser Aurélien Tchouameni en janvier pour un prix moins cher que le milieu de terrain de West Ham United Declan Rice.

Ce n’est un secret pour personne que le club cherche désespérément à sécuriser ce milieu de terrain défensif alors que Nemanja Matic approche de la fin de sa carrière.

Les autres options, Scott McTominay et Fred, semblent préférer un rôle plus offensif et ne peuvent pas s’habituer au positionnement défensif qui vient naturellement aux joueurs comme Matic.

Le club a jusqu’à présent échoué de manière spectaculaire dans sa recherche d’un héritier pour le Serbe, avec d’innombrables rumeurs de signatures potentielles qui vont et viennent.

Les deux premières cibles seraient les milieux de terrain éprouvés de la Premier League, Kalvin Phillips et Rice, mais les pourparlers doivent encore être confirmés.

Selon l’Express, Tchouameni pourrait être disponible en janvier à un prix inférieur à celui de Rice, dont le coût est estimé à plus de 100 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain défensif n’a que 21 ans et convient parfaitement à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il a déjà cinq sélections pour l’équipe nationale française et joue régulièrement pour l’équipe de Ligue 1 Monaco.

Le jeune Français a déjà été approché par les médias au sujet du dernier intérêt qui l’entoure, d’autres grands clubs européens étant également liés à lui.

« C’est flatteur, mais je ne me réveille pas le matin en y pensant », a-t-il déclaré à L’Equipe.

« Quand j’ai débuté à Bordeaux, les médias se demandaient déjà chaque été si Aurélien Tchouameni allait évoluer dans un plus grand club.

« En 2018, ils parlaient déjà de la Juventus ou de Milan. »

Une option moins chère semble être beaucoup plus plausible pour Solskjaer après avoir dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo cet été.

Le magasin explique ensuite que Monaco a fixé un prix demandé d’environ 45 à 50 millions d’euros (38,4 à 42,7 millions de livres sterling).

Cela semble être un prix beaucoup plus attractif pour les Red Devils étant donné que le joueur n’a pas fait ses preuves en Premier League. Ce ne serait pas un gros risque à prendre.

Plusieurs sources affirment également que le prix demandé par Rice pourrait avoir encore augmenté depuis l’été, ce qui rend pratiquement impossible de le signer.

Les fans de United seront ravis de voir un milieu de terrain aussi jeune et talentueux que Tchouameni lié au club et espèrent qu’un transfert en janvier pour le joueur sera possible.