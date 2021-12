Manchester United pourrait recevoir d’énormes frais de prêt de Newcastle United pour Anthony Martial qui pourrait également se tourner vers l’ancien attaquant de Man City et de Premier League Edin Dzeko

Newcastle United envisagerait un accord pour signer Anthony Martial, Manchester United devant payer des frais de prêt élevés.

L’équipe d’Eddie Howe a déjà été liée à l’attaquant et pourrait également chercher à recruter l’ancien attaquant de City et de Premier League, Edin Dzeko.

.

Martial pourrait être nommé pour un nouveau club en janvier

.

Dzeko quant à lui pourrait faire un retour en Angleterre

Dans le but d’obtenir plus de puissance de feu, les combattants de la Premier League seraient prêts à offrir 6 millions de livres sterling à Man United pour voir Martial les rejoindre pour le reste de la campagne.

Compte tenu du manque de temps de jeu qui lui a été accordé et avec d’autres joueurs devant lui à Old Trafford, les deux parties pourraient chercher à conclure l’accord dès que possible.

De plus, la possibilité d’un prêt pourrait être probable étant donné que de nombreux joueurs pourraient ne pas vouloir rejoindre Newcastle de manière permanente car ils pourraient bien se retrouver dans le championnat.

Martial veut également quitter le club, selon son agent et pourrait relancer sa carrière à Tyneside aux côtés de son compatriote français Allan Saint-Maximin.

Depuis qu’il a remporté le Golden Boy Award en 2015, Martial n’a pas démarré et a finalement déçu à Old Trafford

Si ou quand le joueur de 26 ans quitte Old Trafford, Newcastle sera plus menacé par les buts et, selon les rapports, ne voudrait pas s’arrêter là.

Compte tenu de sa qualité, malgré son âge, et de son expérience en Premier League, le manager Eddie Howe souhaite également faire venir l’ancien attaquant de City Dzeko.

L’attaquant de Bosnie-Herzégovine exerce actuellement son métier avec l’Inter Milan, champion en titre de Serie A, et voudra peut-être mettre fin à sa carrière en Angleterre après y avoir sans doute passé la meilleure partie de sa carrière.

Dzeko, 35 ans, a passé cinq saisons avec City et était un favori des fans aidant le club à remporter son premier trophée majeur en 35 ans grâce à la FA Cup en 2011, ainsi que deux titres de champion en 2011/12 et 2013/14.

Dzeko était aimé des fans de Man City et malgré son âge, il trouve toujours le fond du filet régulièrement en Serie A

L’argent n’est bien sûr pas un problème à Newcastle après leur prise de contrôle et étant donné qu’ils sont sérieusement menacés de relégation, deux nouveaux visages à l’avant pourraient certainement propulser le côté de Howe en haut de la table.

La fenêtre de transfert de janvier ne peut pas arriver assez tôt pour les fans du club qui attendront avec impatience de voir quels joueurs le nouveau propriétaire signera.

