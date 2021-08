Manchester United pourrait répéter l’histoire en signant Kieran Trippier après le transfert de Raphael Varane

in

Manchester United a déjà signé un défenseur central de classe mondiale cet été à Raphael Varane et ils pourraient suivre cela en débarquant l’arrière latéral anglais Kieran Trippier.

Les Red Devils conservent toujours un intérêt pour l’as de l’Atletico Madrid et, avec Brandon Williams en prêt, c’est un accord qui aurait beaucoup de sens.

Trippier a remporté la Liga la saison dernière mais voudrait un retour à la maison avec les Red Devils

Et de toute façon, l’une des meilleures époques de United a commencé lorsque le club a signé un nouvel arrière latéral juste après avoir décroché un demi-centre.

Nous aurons certainement un sentiment de déjà-vu si Trippier déménage à Old Trafford.

Après avoir recruté la star serbe Nemanja Vidic du Spartak Moscou début janvier 2006, Patrice Evra l’a rapidement rejoint à Manchester depuis Monaco.

Ce devait être le début de quelque chose de spécial pour les deux joueurs, mais avec l’arrière gauche français, il lui a fallu un peu de temps pour se lancer.

Patrice Evra est un héros culte à Manchester United

Accroché depuis 45 minutes à ses débuts dans un derby de Manchester, peu de gens attendaient grand-chose de Patrice Evra après sa première apparition sous le maillot de United.

Mais 379 apparitions, cinq titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une Ligue des champions plus tard, le Français est l’un des joueurs de United les plus appréciés de l’ère Sir Alex Ferguson.

Mais pourquoi?

Lors de sa première interview en tant que Diable Rouge, Evra a déclaré : « J’aime tacler et rester coincé. Je pense que j’ai un style de jeu explosif et ma vitesse se démarque.

“J’aime aller de l’avant et peut-être me retrouver dans des situations où je peux affronter un homme ou jouer un doublé.”

Et c’est exactement ce qu’il a fait tout au long de ses huit années à Old Trafford, devenant un élément clé de l’équipe championne de Ferguson, aux côtés de Rio Ferdinand, Gary Neville et Vidic.

Evra et Rio Ferdinand ont eu de bonnes relations pendant leur séjour au club

Ce dernier, Vidic, a rejoint le club cinq jours avant Evra, et on craignait que le duo ne soit pas à la hauteur.

Tout comme Evra lors de son premier derby de Manchester, Vidic a connu des difficultés tout au long de ses premiers mois au club – en particulier lors d’une défaite 4-3 contre Blackburn à Ewood Park – se souvient la légende de United, Paul Scholes.

“Dire que le vestiaire de United était préoccupé par l’adéquation de Patrice Evra et Nemanja Vidic à leur arrivée serait un euphémisme”, a déclaré Scholes dans sa chronique Independent.

Paul Scholes admet qu’il était sceptique à propos d’Evra lorsqu’il a rejoint le club pour la première fois

« Mon souvenir impérissable est celui de City ciblant Patrice. Je ne les blâme pas, nous aurions fait la même chose.

«Ils ont frappé de longues diagonales à notre gauche et chaque fois que Trevor Sinclair attaquait le ballon, écrasait Patrice et City était derrière nous.

“Quand Patrice est arrivé pour la première fois, on se demandait si le manager avait signé un jockey plutôt qu’un footballeur. Il n’y avait presque rien de lui.

Mais, après leurs débuts chancelants, le duo allait disputer les trois finales de la Ligue des champions de United en quatre saisons et devenir le capitaine et le vice-capitaine du club.

Evra et son partenaire défensif Nemanja Vidic, avec le trophée de Premier League

La politique de transfert de United a quelque peu changé depuis lors et, au lieu d’acheter des joueurs non éprouvés avec l’intention de les transformer en joueurs de l’équipe première, ils peuvent désormais signer des superstars toutes faites.

Varane en est un exemple et, contrairement à Vidic, il arrive à Manchester comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

Vous espérez qu’il faudra moins de temps au compatriote français d’Evra, Varane, pour s’installer à Old Trafford, mais les fans de United espèrent que, comme Vidic, il pourra devenir capitaine sous la tutelle d’Ole Gunnar Solksjaer.

Quant à Evra, il a maintenant accumulé plus de 8 millions de followers sur Instagram principalement, mais pas uniquement, grâce à ses vidéos folles et à son slogan « J’aime ce jeu ».

Il montre toujours son amour pour United sur ses réseaux sociaux, ce qui est réciproque par les fans, et il deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs arrières gauches du club de tous les temps.

Pas mal pour 5,5 millions de livres, hein ?

