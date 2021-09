Manchester United pourrait vendre jusqu’à SEPT joueurs en janvier avec Anthony Martial et Donny van de Beek sur le billot alors qu’Ole Gunnar Solskjaer cherche à lever des fonds de transfert

in

Manchester United prévoit d’éliminer jusqu’à sept joueurs en janvier alors que le manager Ole Gunnar Solskjaer cherche à réduire son équipe, selon les rapports.

Des personnalités comme Anthony Martial et Donny van de Beek seraient sur le billot alors que le manager cherche à lever des fonds pour un nouveau milieu de terrain.

Anthony Martial pourrait être vendu par Manchester United cet été, n’ayant pas réussi à prouver l’optimisation des ressources

Solskjaer a été fortement soutenu sur le marché des transferts d’été, faisant venir Jadon Sancho et Raphael Varane pour beaucoup d’argent, parallèlement au retour spectaculaire de Cristiano Ronaldo.

L’accord de 73 millions de livres sterling pour Sancho du Borussia Dortmund et les 43 millions de livres sterling payés au Real Madrid pour Varane sont sortis du budget de transfert du club, mais ils ont ensuite craché plus d’argent.

La disponibilité de Ronaldo à la Juventus a mis Solskjaer en alerte rouge, perdant 12,8 millions de livres sterling supplémentaires pour ramener la superstar portugaise à Old Trafford.

Le club n’a récupéré que 25 millions de livres sterling de ventes cet été lorsque Daniel James est parti pour Leeds, mais des rapports affirment maintenant que de nombreux autres joueurs marginaux de United pourraient être sur le point de sortir.

Man United espère que le brillant retour de Ronaldo au club les aidera à prolonger le contrat de l’homme clé Pogba

Van de Beek et son agent ne semblent pas satisfaits de Man United

Donny van de Beek a été amené de l’Ajax pour 35 millions de livres sterling l’été dernier, mais a vu son temps de jeu diminuer continuellement au point où le club semble prêt à subir une perte massive contre l’international néerlandais en janvier.

Des gens comme Martial, Phil Jones, Eric Bailly, Alex Telles et Diogo Dalot pourraient également tous dire au revoir à Old Trafford, selon The Sun.

Il a été affirmé que Jesse Lingard faisait également partie du nombre de joueurs qui pourraient être flagellés par United à la réouverture de la fenêtre de transfert.

Cependant, après avoir marqué le but vainqueur contre l’ancien club prêté de West Ham dimanche, Fabrizio Romano affirme que Lingard est en pourparlers sur un nouveau contrat avec le club.

Selon le gourou des transferts, Lingard figure sur une liste de joueurs que United s’efforce de conclure de nouveaux contrats, avec Bruno Fernandes, Paul Pogba et Luke Shaw.

Lingard a marqué un but époustouflant pour compléter un retour 2-1 contre l’ancien club en prêt de West Ham

Il est affirmé que United est en “contact direct” avec Lingard et son père et espère toujours que le milieu de terrain engage son avenir avec les Red Devils et met le stylo sur papier en de nouvelles conditions.

Cependant, si de nouvelles conditions ne peuvent pas être convenues, il y a toutes les chances que United cherche à encaisser lorsque la fenêtre de janvier s’ouvrira, plutôt que de le perdre pour rien l’été prochain.

D’autres rapports affirment que United prépare des pourparlers avec les joueurs indésirables de l’équipe au cours des prochains mois avant l’ouverture de la fenêtre d’hiver le 1er janvier.

On pense que Solskjaer envisage de collecter des fonds pour l’achat d’un milieu de terrain, la seule zone du terrain où son équipe continue de lutter.

