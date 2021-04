Manchester United prend le contrôle du quart de finale de la Ligue Europa contre Grenade alors que Marcus Rashford atteint un jalon personnel et que Bruno Fernandes fait une pénalité pour mettre les Red Devils aux commandes

Marcus Rashford a marqué son 20e but de la saison et Bruno Fernandes a inscrit un penalty tardif pour mettre Manchester United aux commandes de leur quart de finale de la Ligue Europa contre Grenade.

Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant anglais Rashford a marqué 20 buts en saisons consécutives alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont remporté une confortable victoire 2-0 contre leurs adversaires espagnols au stade Nuevo Estadio de Los Carmenes.

Rashford a donné l’avantage à United en première mi-temps

C’était le 20e but de la saison de l’attaquant anglais

À un moment donné, cependant, le travail semblait loin d’être terminé car TROIS joueurs clés ont pris des réservations pour être suspendus pour le match retour à Old Trafford.

Scott McTominay, Luke Shaw et Harry Maguire ont tous été avertis, ce qui signifie qu’ils sont hors de l’affaire du retour jeudi prochain.

Cependant, une bonne nuit s’est transformée en une excellente en fin de match alors que l’arbitre a pointé la place pour un défi sur Edinson Cavani.

Bruno Fernandes a inscrit le coup de pied qui en a résulté – le 11e qu’il a converti après 12 tentatives en tant que joueur de United – et les Red Devils sont maintenant à l’aube d’une autre demi-finale sous Solskjaer.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

