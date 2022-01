Manchester United prépare des plans pour Julian Alvarez, cible présumée du Bayern Munich

Il est difficile de comprendre pourquoi un jeune attaquant voudrait être transféré au Bayern Munich alors que le meilleur joueur du monde occupe actuellement le poste, mais les rumeurs étranges liant les Bavarois à l’avant-centre de River Plate Julian Alvarez ont persisté pendant près de deux semaines. .

Bien qu’il y ait eu des rapports sommaires indiquant qu’un accord entre Alvarez et le Bayern Munich a été essentiellement conclu, il semble qu’un tel entretien soit prématuré. Maintenant, selon les rumeurs, Manchester United prendrait très au sérieux la poursuite de l’attaquant argentin et pourrait être prêt à faire une offre pour Alvarez per Sport :

River Plate pourrait se débarrasser de sa jeune star sur ce marché. Le puissant Manchester United serait prêt à payer la clause de résiliation de Julián Álvarez et ainsi rester avec le meilleur attaquant du football argentin. Le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan et le Bayern Munich faisaient également partie des équipes qui ont également manifesté leur intérêt pour «Spider». Mais apparemment, c’est la puissante équipe anglaise qui dirigerait le reste des prétendants puisque leur agent, Fernando Hidalgo, se rendra en Angleterre cette semaine. La clause de résiliation du contrat à terme est de 20 millions et River Plate a déjà prévenu qu’il ne négocierait pas pour un montant inférieur à cette valeur. Mais l’équipe anglaise, qui a des éclaireurs en Argentine qui ont fait des reportages sur le joueur, pense qu’il pourrait en payer le prix et qu’il s’agit d’un footballeur à fort potentiel. En Angleterre, on dit que Julián Álvarez serait une bonne alternative au possible départ d’Edison Cavani et Anthony Martial.

À ce prix, il serait prudent de supposer que le Bayern Munich est probablement hors de la course.