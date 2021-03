Manchester United prépare le renouvellement de Solskjaer

15/03/2021 à 18:18 CET

Alberto Teruel

Le nom de famille Solskjaer évoque les années glorieuses de Manchester United. En tant que joueur, il a marqué le but qui a couronné les champions de la Ligue des champions des Red Devils au Camp Nou en 1999 et, en tant qu’entraîneur, il a redonné un esprit de compétition au club absent depuis l’époque de Sir Alex Ferguson.

Le Norvégien, qui avait déjà de l’expérience dans les catégories inférieures, est venu sur le banc d’Old Trafford après le limogeage de Mourinho en décembre 2018. Au départ, il allait reprendre le club à titre provisoire, mais le bons résultats obtenus tout au long de ses trois premiers mois en tant qu’entraîneur -14 victoires, 2 nuls, 3 défaites- lui ont valu de signer un contrat jusqu’en 2022.

Cette saison, Solskjaer maintient United à la deuxième place de la Premier League, enregistrant 17 matchs sans perdre à l’extérieur. Les Red Devils sont arrivés en tête des classements, mais L’intraitable Manchester City de Pep Guardiola a mis fin à ses aspirations en championnat.

Selon le journal anglais The Mirror, les bons résultats de l’entraîneur norvégien ont conduit à Les managers de Manchester United ont mis sur la table un nouveau contrat qui aurait déjà été accepté par les deux parties. En plus d’étendre sa relation avec le club, Solskjaer connaîtra également une amélioration de ses émoluments, allant recevoir 10,5 millions d’euros par an.

Le journal anglais ajoute qu’Ed Woodward, PDG de Manchester United, est plus que satisfait du travail de Solskjaer, car il pense que « a retrouvé l’identité perdue avec José Mourinho et Louis Van Gaal« Depuis l’arrivée du Norvégien sur le banc d’Old Trafford, les Red Devils ont montré un football beaucoup plus offensif que lors des saisons précédentes. De plus, Solskjaer mise sur les jeunes talents des Red Devils inférieurs.