Manchester United prépare une offre millionnaire pour Harry Kane

27/05/2021

Activé à 20:55 CEST

Alberto Teruel

Tout indique que Harry Kane sera l’un des noms propres sur le marché des transferts. Au fil des jours, l’avenir du tueur anglais semble s’éloigner de plus en plus de Tottenham, qui a à peine réussi à se qualifier pour la Ligue de conférence. Lors de son dernier match au Tottenham Hotspur Stadium, il s’est rendu dans les gradins en larmes dans ce qui semblait être un adieu au club de sa vie.

A 27 ans, Kane veut faire le saut dans un club avec lequel il peut aspirer à tout gagner, et les grands du football anglais aspirent à lui. Manchester City, récemment proclamé champion de Premier League est l’un des principaux acteurs, et Chelsea, dans un besoin fervent d’améliorer ses chiffres offensifs, prévoit d’inclure Kepa et Abraham dans l’opération. Cependant, selon les informations publiées par le Times, Manchester United s’est positionné comme le favori dans la candidature du tueur anglais.

Une fois l’objectif de renouveler Edinson Cavani atteint, les diables rouges préparent leur prochain déménagement sur le marché: la signature de Harry Kane. Une démarche ambitieuse, puisque l’international anglais met fin à sa cravate avec Tottenham en 2024 et, selon les informations de TalkSport, son prix de départ dépasse 150 millions de livres.

Pour faire face à ce transfert de millionnaire, Solskjaer est prêt à vendre certains joueurs de l’équipe. Selon les médias anglais, l’entraîneur norvégien ne froncerait pas les sourcils au départ d’Anthony Martial, tant qu’il sert à renforcer le personnel. L’ailier français n’a pas connu sa meilleure saison à Old Trafford, marquant 4 buts en 22 matches de Premier League. Des chiffres qui contredisent clairement ceux de Kane, l’actuel soulier d’or, qui inscrit 23 buts et 14 passes décisives en championnat national.