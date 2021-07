Manchester United proche du transfert de Raphael Varane alors que les géants de la Premier League ” s’entendent sur des frais de 43 millions de livres sterling ” avec le Real Madrid pour le vainqueur de la Coupe du monde

in

Manchester United a convenu d’un montant de 43 millions de livres sterling avec le Real Madrid pour Raphael Varane, selon des informations en Espagne.

Avec des conditions personnelles déjà convenues avec l’international français, il semble prêt à suivre Jadon Sancho à Old Trafford.

Le séjour de 10 ans de Varane au Real Madrid semble toucher à sa fin

L’ailier anglais a finalement rejoint les Red Devils dans le cadre d’un contrat de 73 millions de livres sterling avec le Borussia Dortmund la semaine dernière.

Et le point de vente espagnol Marca affirme que Varane scellera également son déménagement à United bientôt, et pour un montant d’environ 43 millions de livres sterling [€50m], avec le Real Madrid désireux de tirer profit de son défenseur et de ne pas le perdre gratuitement l’été prochain.

Tout au long de leurs discussions, le camp United a craint que le vainqueur de la Coupe du monde n’utilise l’intérêt des géants de la Premier League juste pour obtenir une offre de contrat plus importante de Los Blancos.

Cependant, le rapport affirme que Varane n’a aucun intérêt à conclure un nouvel accord avec le Real et souhaite que le déménagement à Old Trafford se produise.

Le Français de 28 ans sera un autre départ très médiatisé du Bernabeu cet été, après la sortie de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain plus tôt cet été.

Man United a déjà signé une signature estivale de haut niveau à Sancho

Varane formera probablement un partenariat défensif central avec le capitaine de United Harry Maguire pour la saison à venir.

C’est une décision dont Manchester United a besoin depuis longtemps, déclare Jamie O’Hara, expert de talkSPORT.

Cependant, le milieu de terrain de Tottenham ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le Real Madrid le laisse partir sans se battre.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, qui avait précédemment exprimé ses inquiétudes quant au fait que Varane et Maguire jouent ensemble, a déclaré au talkSPORT Breakfast: “Ma question serait la suivante: pourquoi quitte-t-il le Real Madrid?

« Tout le monde prétend qu’il est le meilleur demi-centre du monde, alors pourquoi quitte-t-il le Real Madrid ?

«Ils ont besoin d’un demi-centre et s’ils l’ont obtenu, cela améliore considérablement l’équipe.

«Ce serait une signature de premier plan et c’était une position qu’ils devaient absolument améliorer. C’est Manchester United, ils doivent être difficiles et c’est un domaine de l’équipe où ils étaient faibles.

«Je ne pense pas que Lindelof soit assez bon pour jouer aux côtés de Maguire… mais Varane et Maguire seraient de classe mondiale… ce serait donc une excellente signature pour Manchester United, vraiment.

“Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que s’il est aussi respecté que tout le monde le dit, le Real Madrid ne laissera sûrement pas partir un joueur comme ça.

« Il n’a pas 32 ans, il a 28 ans !