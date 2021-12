Manchester United produit une statistique de choc lors d’un match nul frustrant contre Newcastle United – Man United News And Transfer News

Manchester United était certainement médiocre contre Newcastle United, mais une statistique se démarque comme la pire de toutes et concernera certainement Ralf Rangnick.

Le patron allemand a vu ses joueurs décevants arracher un match nul 1-1 contre l’une des pires équipes de la ligue.

Allan Saint-Maximin a produit autant de tirs cadrés que toute l’équipe de Man Utd réunie ce soir (4). pic.twitter.com/z4BvsiLpHK – Squawka Football (@Squawka) 27 décembre 2021

La statistique ci-dessus survient malgré le fait que United conserve environ 70% de possession et malgré le fait que Rangnick ait effectué des remplacements à la mi-temps dans le but de changer l’égalité.

L’ancien homme du RB Leipzig a emmené Mason Greenwood et Fred pour Edinson Cavani et Jadon Sancho dans le but de gagner le match.

À l’époque, les Diables rouges menaient 1-0 et ne semblaient pas du tout capables de renverser la vapeur.

Heureusement, Cavani a réussi à égaliser après que l’équipe ait trébuché sur une bonne opportunité désespérément nécessaire.

Rangnick a été occupé à discuter de la façon dont il souhaite que ses joueurs maintiennent le contrôle des égalités plus souvent et conservent leur solidité défensive.

Malheureusement, la performance a laissé de nombreux fans se demander ce que l’équipe faisait pendant leur pause imposée par Covid.

Manchester United a eu beaucoup de temps pour se préparer pour le match et au lieu d’avoir l’air frais, ils avaient l’air rouillés et indécis.

La statistique des tirs cadrés est particulièrement décevante compte tenu de la façon dont United joue avec un front quatre capable du spectaculaire.