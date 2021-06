Manchester United « progresse » avec la poursuite de Raphael Varane alors que les Red Devils attirent l’attention sur la star du Real Madrid après avoir accepté le transfert de Jadon Sancho

in

Manchester United “progresse” dans sa poursuite de Raphael Varane comme prochaine signature estivale – après que le club a conclu un accord avec l’as du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Les Red Devils semblent avoir obtenu leur première signature de l’été avec Sancho prêt à sceller un transfert de 73 millions de livres sterling, en attendant un examen médical.

. ou concédants de licence

La star française Varane est connue comme l’un des meilleurs défenseurs du monde

Varane, qui serait instable au Real Madrid, est désormais la prochaine cible sur la liste de souhaits d’Ole Gunnar Solskjaer.

Selon le Manchester Evening News, la hiérarchie d’Old Trafford cherche maintenant à améliorer sa défense et Varane a été identifiée comme la première cible.

Le joueur de 28 ans faisait partie de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et a également connu un énorme succès au cours de ses dix années dans la capitale espagnole.

Son avenir au Bernabeu est incertain car il est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat et le Real Madrid connaît des problèmes financiers.

.

Sancho, qui est actuellement absent avec l’Angleterre à l’Euro 2020, a été une superstar au cours de ses quatre années en Allemagne

Un déménagement à Old Trafford a été évoqué dans le passé et l’ancien défenseur d’Angleterre et d’Arsenal, Campbell, pense que les Red Devils seraient sages de tout mettre en œuvre pour obtenir Varane.

« Varane est vraiment bon. Il y a des cris de lui allant à Manchester United parce que ce qui se passe au Real Madrid n’est pas clair », a déclaré Campbell à talkSPORT.

« S’ils l’obtiennent, c’est un très bon achat. Il est rapide, il peut jouer au football, il a été là et il l’a fait, il sait comment traverser les gros matchs.

« Il sait ce que cela signifie de jouer pour de grands clubs. S’il peut gérer le Real Madrid, il peut gérer Man United.