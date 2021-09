Manchester United publie des images d’entraînement de Cristiano Ronaldo de Carrington – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo de retour dans un kit d’entraînement de Manchester United à Carrington. Imprégnez-vous des gens parce que vous ne rêvez pas.

Mardi, les fans de Man United ont obtenu ce qu’ils attendaient lorsque le club a officiellement publié des photos de Ronaldo rencontrant Ole Gunnar Solskjaer à Carrington avant de participer à une séance d’entraînement complète avec ses nouveaux coéquipiers.

𝗜𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴: Les séquences d’entraînement de mardi…#MUFC pic.twitter.com/l8x3xZrTso – Manchester United (@ManUtd) 7 septembre 2021

C’était un spectacle à voir. Ronaldo, 12 ans après son départ, est de retour au club où son héritage en tant que plus grand joueur de tous les temps a commencé. Je dois encore me frotter les yeux, je ne sais pas combien de temps il faudra avant que ce sentiment disparaisse.

Voir un Donny van de Beek rayonnant a également suffi à me faire sourire encore plus car après sa récente interview, je veux qu’il réussisse encore plus à United. Il s’est si bien comporté et tous les fans sont prêts à Solskjaer à donner au Néerlandais la chance qu’il mérite amplement, et je suis sûr qu’il obtiendra en septembre.

Mais revenons à Ronaldo. Nous n’avons plus que quelques jours à attendre jusqu’à ce que nous voyions Ronaldo dans un maillot United sortir à Old Trafford contre Newcastle et si vous pensiez que les acclamations de Raphael Varane étaient fortes, attendez d’entendre 75 000 fans de United chanter Viva Ronaldo au en même temps.

Quoi qu’il arrive cette saison, le simple fait d’avoir Ronaldo de retour dans un maillot United signifie que ce sera une sacrée course excitante et j’ai hâte que ça commence ce week-end.