Manchester United publie un message antiraciste alors qu’Anthony Elanga dit qu’il a été victime d’abus raciaux alors qu’il jouait pour la Suède des moins de 21 ans contre l’Italie

Manchester United a publié un message antiraciste apparemment en solidarité avec Anthony Elanga, qui dit avoir été victime de violence raciale alors qu’il était en service international.

Le joueur de 19 ans jouait pour l’équipe suédoise des moins de 21 ans contre l’Italie lorsque les abus présumés se sont produits.

L’équipe suédoise des moins de 21 ans a apporté son soutien à Elanga

Une déclaration sur le site officiel de la fédération suédoise a déclaré : « Dans le cadre de la qualification pour le championnat d’Europe de l’équipe nationale des moins de 21 ans contre l’Italie à Monza mardi, Anthony Elanga a déclaré après le match qu’il avait fait l’objet d’un commentaire raciste de la part d’un adversaire italien. équipe nationale des moins de 21 ans.

Le patron de la Suède U21, Claes Eriksson, a ajouté : « Nous avons donné notre version de ce qui s’est passé et avons soumis un rapport oral aux arbitres et aux délégués de match.

« Nous attendons maintenant des retours via le rapport de match et le rapport de l’arbitre. Une fois arrivés, nous décidons de la marche à suivre. Le responsable de la sécurité, Martin Fredman, est également informé de ce qui s’est passé.

« Personne ne devrait avoir à être exposé au racisme, c’est totalement inacceptable. Nous soutenons tous et soutenons Anthony dans ce domaine.

Elanga a fait les réclamations après la fin des qualifications pour le Championnat d’Europe des moins de 21 ans

Elanga a reçu un carton jaune dans le match

Les Red Devils, sans nommer catégoriquement le cas d’Elanga, semblent s’être prononcés en faveur de leur joueur.

Man United a publié une image sur Twitter encourageant les fans à signaler tout racisme avec la légende : « Il n’y a pas de place pour toute forme d’abus ou de discrimination raciale dans la société. »

Twitter

Il n’est pas tout à fait clair si le message est en relation avec l’affaire Elanga

La Fédération italienne de football (FIGC) a rejeté la demande.

Une déclaration disait: «La FIGC nie de la manière la plus absolue qu’un footballeur de l’équipe nationale des moins de 21 ans, lors du match Italie-Suède disputé à Monza, ait exprimé des insultes racistes contre un adversaire, un incident qui, à notre connaissance , n’a pas été remarqué par les officiels de match ou le délégué de l’UEFA.

Man United semble avoir manifesté son soutien à son joueur

«Nous espérons que les organes directeurs clarifieront rapidement l’affaire. A partir d’images télévisées diffusées hier et toujours disponibles, après l’égalisation, à la 92e minute, deux joueurs suédois célèbrent longuement le but et sont appelés par des footballeurs italiens à reprendre le jeu rapidement.

« Nous réitérons qu’aucune infraction raciste n’a été commise avant, à ce moment-là ou par la suite, et la FIGC protégera son image et celle de ses joueurs.

« Dans le même temps, la FIGC réaffirme l’engagement constant pris par tout le football italien, et en particulier par les équipes nationales, à travers de nombreuses initiatives, pour lutter contre le racisme et condamne une nouvelle fois toute insulte discriminatoire ou épisode de violence. »

Elanga, qui joue comme ailier, a trois apparitions seniors pour Man United à son actif. Il a un but à son actif, inscrit lors d’une victoire 2-1 contre les Wolves lors de la dernière journée de la saison dernière.

