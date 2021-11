Manchester United est un « accident de voiture qui attend de se produire » et a été averti que Man City les détruirait ce week-end.

C’est cet homme Cristiano Ronaldo qui a de nouveau sorti son équipe de prison lorsqu’il est apparu avec un égaliseur tardif contre l’Atalanta.

Ronaldo a de nouveau sauvé Man United

C’était le troisième match consécutif de Ligue des champions où Ronaldo a changé le résultat du match.

Il y avait beaucoup de points d’interrogation pour Ole Gunnar Solskjaer qui est sous pression suite à de mauvais résultats et de mauvaises performances.

Le Norvégien doit remercier le joueur de 36 ans, mais cela pourrait simplement couvrir les fissures.

L’animateur de talkSPORT et ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a déclaré: « C’était une mauvaise performance. Ils étaient choquants à l’arrière. (Raphael) Varane est parti et cela les a rendus un peu plus offensifs et Greenwood a fini par aider United à marquer un brillant but d’équipe avec Ronaldo pour l’arrivée.

« Encore une fois, en seconde période, Harry Maguire a essayé de jouer hors-jeu et a de nouveau accordé le but. Ensuite, c’est encore le désespoir comme d’habitude chez United. Cet homme Ronaldo s’avance et marque un but merveilleux à partir de rien.

.

Solskjaer a été critiqué pour les résultats récents

«Ce gars fait des choses que je n’ai jamais vu un joueur de football faire auparavant. Chaque fois qu’il a besoin de se lever et d’être compté, il marque un but de nulle part. Il trouve juste un moyen de lui tomber dessus. Il a la touche Midas.

Son co-animateur du Sports Bar Jason Cundy, l’ancien homme de Chelsea, était accablant dans sa critique de Solskjaer, mais a fait l’éloge de Ronaldo.

Cundy a déclaré à talkSPORT: « Il est incroyable, un joueur remarquable. Nous le savons, je ne dis aux gens que ce qu’ils savent déjà.

« C’est l’un des meilleurs humains à avoir jamais mis des chaussures de football. Incroyable.

« United est choquant. Ils ne s’en tireront pas.

.

Ronaldo est venu à la rescousse de Solskjaer

« Tout le monde attend cet accident de voiture. À la minute, ils continuent d’avoir des pneus crevés et d’éclater un pneu et d’une manière ou d’une autre, Ole les maintient à 100 mph sur l’autoroute et parvient à éviter la voiture suivante.

« C’est tout ce qui se passe. Ça arrive, ils sont choquants. C’est un accident de voiture.

«Je suis vraiment désolé pour Wan-Bissaka, il n’a aucune idée de comment jouer l’ailier droit. Il ne sait pas ce qu’il fait, il ne peut pas jouer là-bas.

« Il ne connaît pas son sens de la position et ne sait pas ce qu’il faisait.

«En fait, la blessure de Varane a aidé United car il a dû la changer en quatre.

« C’est une équipe qui n’a aucune idée de ce qu’elle fait, une équipe pleine d’individus qui parviennent à trouver un moyen de sortir du pétrin et Ronaldo est le chef de ce gang.

«Mon Dieu, United est un gâchis. Vraiment atroce.

.

Il y a beaucoup de points d’interrogation pour United avant le derby de Manchester

Le derby de Manchester de samedi pourrait être un match décisif pour Solskjaer alors que les Red Devils affrontent une forte équipe de City.

Cundy a averti que United allait passer un après-midi torride – un jeu que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT.

« La ville les détruira s’ils jouent comme ça », a ajouté Cundy. « La même chose contre ma foule (Chelsea) dans quelques semaines. Nous allons les détruire.

«Nous le ferons parce que nous savons comment jouer ce système et avons de bons joueurs et un bon manager.

« Tout est improvisé chez United, même lorsque la forme a changé, vous vous demandez« comment cela va-t-il fonctionner ? »

« Les mots me manquent à quel point ce groupe de joueurs talentueux est si mauvais, mais ils sortent de prison et continuent de se tortiller et que cela continue longtemps. »