Manchester United quitte la Carabao Cup alors que West Ham se venge de sa défaite face aux Red Devils en Premier League, Ole Gunnar Solskjaer ayant choisi de reposer Cristiano Ronaldo

West Ham s’est vengé de sa défaite en Premier League contre Manchester United en remportant le scalp des Red Devils lors de la Coupe Carabao avec une victoire 1-0 à Old Trafford.

Le premier but de Manuel Lanzini a été tout ce qui a séparé les deux équipes lors d’un match nul où Ole Gunnar Solskjaer a décidé de ne pas inclure Cristiano Ronaldo dans l’équipe.

Lanzini a frappé à la neuvième minute pour donner la victoire à West Ham

Solskjaer pourrait regretter d’avoir joué une équipe affaiblie

Les deux parties ont eu leur juste part d’occasions avec Mark Noble, dont le chagrin d’amour a empêché West Ham de réclamer un point ce week-end, ratant une chance de culpabilité.

Mais l’échec de Noble s’est avéré académique alors que l’équipe de David Moyes a tenu bon pour la victoire.

Man United est la sortie la plus médiatisée de la compétition à ce stade, mais Chelsea et Tottenham ont failli s’écraser car ils avaient besoin de pénalités pour battre respectivement Aston Villa et les Wolves.

Ailleurs, Arsenal a balayé la League One AFC Wimbledon 3-0, tandis que Leicester a gagné 2-0 à Millwall et Brighton a battu Swansea par le même score.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

