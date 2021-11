Manchester United | Ralf Rangnick élève le niveau de compétition de la Premier League

30/11/2021

L’actuel manager de Manchester United, Ralf Rangnick, est le sixième Allemand à entraîner en Premier League et le premier de l’histoire du club. Dans le championnat national, il coïncidera avec Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, qui ont deux des meilleurs pourcentages de victoires de la compétition..

L’Allemand, qui a travaillé comme entraîneur pour des équipes allemandes comme Leipzig, Schalke ou Hoffenheim, entre autres, fait face à un grand projet comme celui des Diables rouges. Avec des joueurs de l’envergure de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pogba et Jadon Sancho, le natif de Backnang est voué à faire un bon match retour de la saison 2021/22..

L’ancien également de Stuttgart ou d’Hanovre a une longue expérience et veut suivre les traces de ses deux compatriotes : L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, qui a un taux de victoire de 62,5%, et Jürgen Klopp de Liverpool, qui a atteint 62,7%. Tous deux font partie du top 4 avec Pep Guardiola et José Mourinho.

Un défi sportif au rythme effréné

Rangnick a pris les commandes du projet Manchester United, l’un des plus importants de sa carrière sportive : L’Allemand aura l’occasion de diriger des joueurs de la stature de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Pogba, Raphael Varane et David De Gea..

Après un début un peu tiède, Les Red Devils sont en huitième position de Premier League avec 18 points sur 39 possibles et sont à un total de 12 par rapport à Chelsea, actuel leader de la compétition devant Manchester City et Liverpool, les autres candidats.