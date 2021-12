Manchester United | Ralf Rangnick entre dans l’histoire dès son premier match

12/05/2021 à 18:00 CET

Manchester United il a surmonté avec succès le premier match de son nouveau manager par intérim, Ralf Rangnick. L’Allemand a beaucoup souffert à ses débuts, mais grâce à un but du Brésilien Fred a pu ajouter sa première victoire devant le banc d’Old Trafford.

Ralf Rangnick est le premier entraîneur de la Premier League allemande à parvient à gagner dans son premier match, après Felix Magath, Jürgen Klopp, Jan Siewert, Daniel Farke et Thomas Tuchel ne l’ont pas fait avant lui.

Sur le green, en revanche, plusieurs choses ont changé. Surtout la pression : Rangnick placé Cristiano Ronaldo et Rashford comme avant, Sancho et Bruno Fernandes sur les flancs. Les quatre ont exigé la défense du Palais dès leur première passe, ce qui a bloqué l’ensemble de Patrick Vieira et applaudi dans les tribunes locales.

Fred commence à sourire à Old Trafford

Avec cet objectif, Fred a deux buts jusqu’à présent cette saison. Après 12 matchs disputés en Premier League 2021/22, etLe Brésilien a pu marquer les mêmes buts que lors des 76 apparitions précédentes avec la chemise ‘diables rouges’.

Depuis son arrivée lors de la saison 2018/19, Fred n’a pas fini de s’intégrer dans un milieu de terrain avec de grands noms. Le Brésilien n’a pu voir le but qu’une seule fois lors de sa première saison et une fois la saison dernière. C’est la première saison qu’il réussit à marquer deux fois pour United.