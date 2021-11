28/11/2021

Le à 16:51 CET

Ralf Rangnick Je n’aurais peut-être jamais pensé qu’un jour je pourrais venir à Cristiano Ronaldo Mais après un temps dans l’élite, et même s’il semblait peu probable qu’un anticonformiste comme lui puisse entraîner un grand club comme Manchester United, le manager allemand est le nouvel intérim sur le banc d’Old Trafford.

Avec son arrivée à Manchester, un débat s’est ouvert où les analystes se demandent si, compte tenu du style de jeu de Rangnick, United aura la capacité de jouer et de faire pression comme l’entraîneur le souhaite. Et on sait déjà que les obligations défensives sont toujours difficiles à appliquer dans ces grands vestiaires avec des footballeurs médiatiques. Et c’est le cas de Cristiano Ronaldo.

De cette façon et en fouillant dans la bibliothèque des journaux, les médias anglais ont rappelé certaines déclarations de Rangnick. On a demandé à l’entraîneur s’il signerait Cristiano Ronaldo ou Léo Messi et il a été très clair à ce sujet. « Non, » dit-il clairement et avec assurance. « Absolument pas ». C’était dans une interview en 2016 et Rangnick Il a fait valoir que « nous avons un plafond salarial. Et ils sont trop vieux… », avait-il déclaré il y a cinq ans, alors que Ronaldo avait 30 ans et non 36 comme le Portugais l’est actuellement. « Nous avons notre propre philosophie et cela ne fonctionnerait pas », a-t-il conclu.