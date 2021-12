Manchester United rejette l’offre de prêt de Séville pour Anthony Martial, le club de Premier League hésitant à payer la moitié du salaire du joueur pour le reste de la campagne

Manchester United a rejeté une offre de prêt de Séville pour l’attaquant Anthony Martial.

Martial, qui gagnerait 200 000 £ par semaine à Old Trafford, a déclaré au manager Ralf Rangnick qu’il souhaitait quitter le club de Premier League afin d’avoir plus de temps de jeu ailleurs.

GETTY

Quelle est la prochaine étape pour Anthony Martial ?

Cependant, selon plusieurs rapports, Séville n’a proposé de payer que la moitié du salaire de Martial dans le cadre de l’offre de prêt de six mois et United ne serait pas disposé à accepter ces conditions.

L’attaquant français est devenu un joueur marginal ces dernières années, ne faisant que deux départs en Premier League cette saison et seulement quatre dans toutes les compétitions.

Rangnick a admis que le joueur lui avait dit qu’il souhaitait partir la semaine dernière et que Séville, ainsi que Newcastle, nouvellement riche, étaient fortement liés à une décision du Français.

Cependant, l’Allemand insiste sur le fait que le joueur ne sera autorisé à partir que si la bonne offre est faite.

GETTY

Le Français a été lié à Séville, au PSG et à Newcastle

« Nous avons longuement parlé mercredi », a déclaré Rangnick la semaine dernière.

« Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu’il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs.

«Je pense que d’une certaine manière, c’est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées mais d’un autre côté, il est également important de voir la situation du club.

« Nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et voulons avoir le plus de succès possible. »

.

Il ne fait apparemment pas partie des plans de Rangnick

Martial a aidé United à remporter trois trophées au cours de ses six années à Old Trafford – une FA Cup, une League Cup et la Ligue Europa.

Il a marqué 79 buts en 268 apparitions au cours de son séjour avec les géants de la Premier League.

Il a montré des aperçus d’un immense talent et de bonnes formes, mais il n’a jamais livré pour les Red Devils pendant une période de temps cohérente.

United envisage de tirer profit de son joueur car il entre maintenant dans ses années de gloire et le club pourrait exiger des frais considérables pour son attaquant.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org