Manchester United remplacer le patron par intérim Michael Carrick par le manager par intérim Ralf Rangnick est «absurde» et les joueurs pourraient «être mesquins», déclare Teddy Sheringham

Teddy Sheringham a qualifié la situation managériale actuelle de Manchester United d' »absurde » après l’embauche de Ralf Rangnick pour six mois.

Michael Carrick a été le gardien par intérim des Diables rouges pendant qu’une solution plus permanente a été trouvée.

.

Le sort de gardien de Carrick aura couvert deux matchs de Premier League

Rangnick a été nommé manager de transition jusqu’à la fin de la saison, qui sera suivie d’un rôle de consultant de deux ans.

Un manager permanent sera alors probablement nommé cet été et l’ancien attaquant de United Sheringham a été déconcerté par toute la situation.

« L’ensemble du scénario après avoir nommé Michael Carrick en tant que manager par intérim, pour obtenir un autre manager par intérim pour les six prochains mois est tout simplement absurde pour un club comme Manchester United », a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast.

« En vue de, s’il réussit bien, il pourrait obtenir le poste. Ils savent sûrement qui ils veulent être leur prochain manager.

.

Rangnick est en charge jusqu’à la fin de la saison mais doit attendre son premier match en charge

« Je trouve très étrange ce qui se passe là-haut en ce moment. Vous aimeriez penser qu’ils savent qui ils veulent et qu’ils attendent le bon homme.

«Quand on parle de lui, il pourrait également obtenir le travail, cela vous laisse un peu d’indécision partout.

« Si vous étiez un joueur et que ce manager arrivait dont vous savez qu’il ne sera là que pendant six mois et qu’il ne vous a pas vraiment apprécié pendant les deux premières semaines, votre réponse à cela serait de vous ennuyer à l’entraînement et à la réflexion. cela n’a pas d’importance car il sera parti dans six mois.

Rex

Rangnick est très admiré parmi ses pairs et tentera de renverser la vapeur à Old Trafford

« S’il te dit ‘va t’échauffer’, tu diras non, je ne m’échauffe pas, je serai là plus longtemps que toi, mon pote. Vous savez comment sont les footballeurs.

«Ça devient mesquin. Je trouve juste que c’est une situation étrange d’être en ce moment.

Les Red Devils affrontent Arsenal ce soir avec Carrick toujours aux commandes avant que Rangnick ne prenne la barre ce week-end.

PARI SPÉCIAL – Obtenez Arsenal pour gagner, BTTS et Pierre-Emerick Aubameyang pour marquer à 9/1