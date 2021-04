Manchester United remporte la victoire à domicile contre Burnley (3-1)

18/04/2021 à 19:09 CEST

le Manchester Utd a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Burnley ce dimanche dans le Old Trafford. le Manchester United Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Tottenham Hotspur loin de chez soi (1-3) et l’autre devant Brighton et Hove Albion à la maison (2-1). Quant à l’équipe visiteuse, le Burnley perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Newcastle United. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Red Devils est deuxième, tandis que le Burnley il est dix-septième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième partie du duel a bien démarré pour l’équipe des Red Devils, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Greenwood quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la 48e minute. Mais plus tard, le jeu de Burnley mettre les tableaux établissant le 1-1 au moyen d’un objectif de Tarkowski à la minute 50. Cependant, le Manchester United est allé de l’avant dans la lumière mettant le 2-1 grâce à un doublé de Greenwood à la 84e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté, augmentant les différences en établissant 3-1 avec un but de Cavani dans les derniers instants du match, en particulier en 93, concluant la confrontation avec le résultat de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Manchester Utd qui sont entrés dans le jeu étaient Cavani Oui Van de beek remplacer Fred Oui Rashford, tandis que les changements dans le Burnley Ils étaient Rodriguez Oui Vydra, qui est entré pour remplacer Gudmundsson Oui Brownhill.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, l’un d’eux au Manchester Utd (Wan-Bissaka) et deux à Burnley (Liège Oui Tarkowski).

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match de la 32e journée, le Manchester Utd s’est positionné comme deuxième classé, avec une place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Burnley est dix-septième.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe des Red Devils affrontera le Leeds United et, pour sa part, le Burnley le fera contre lui Wolverhampton Wanderers.

Fiche techniqueManchester United:Henderson, Maguire, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Fred (Cavani, min.46), Mctominay, Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood et Rashford (Van De Beek, min.84)Burnley:Peacock-Farrell, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Westwood, Brownhill (Vydra, min.88), McNeil, Gudmundsson (Rodriguez, min.88) et Chris WoodStade:Old TraffordButs:Greenwood (1-0, min.48), Tarkowski (1-1, min.50), Greenwood (2-1, min.84) et Cavani (3-1, min.93)